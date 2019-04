El tripartito de Xàtiva se debilita tras el abandono de dos de las tres ediles no adscritas Uno de los momentos más calmados del pleno del ayer sábado. / lp Suñer y Penadès dejan sus áreas de gobierno por la decisión del alcalde de retirar del pleno el expediente de Relación de Puestos de Trabajo BELÉN GONZÁLEZ XÀTIVA. Sábado, 27 abril 2019, 00:09

El tripartito del Pacto de Sant Domènec no ha completado la legislatura. A un mes de que se celebren elecciones municipales, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Xàtiva queda mermado por la renuncia de sus áreas de gobierno de las concejalas no adscritas Cristina Suñer (Urbanismo y Prestaciones Sanitarias) y Empar Penadés (Recursos Humanos y Conservatorio). La causa, el expediente relativo a la RPT (Relación de Puestos de Trabajo) que iba a aprobarse en el pleno de ayer y que finalmente se retiraba por decisión del alcalde, Roger Cerdà, ante la movilización de los sindicatos, que no estaban de acuerdo con la propuesta realizada por el equipo de gobierno.

Empar Penadés como responsable de Rercursos Humanos se ha visto «desautorizada» por la que, asegura, es «una decisión unilateral» de Cerdà. Pero lo que más le ha molestado a la hasta ahora edil de Personal han sido las formas, porque, según indica el documento, en Comisión de Hacienda, ya contaba con el voto positivo de los socialistas, que no del otro partido de cogobierno, EU, que se abstuvo. «Roger se ha agobiado por la presión de los sindicatos y el ruido que dos fotos en las puertas del consistorio pueda repercutir en las próximas elecciones», ha asegurado a LAS PROVINCIAS.

Penadés ha defendido el documento y el trabajo que ha venido realizando en los últimos años, recordando que lo que se pretendía era regularidad los decretos de reorganización que se han venido aprobado y que conllevaron que algunos trabajadores cambiaran de puesto y también los creados como consecuencia de los distintos programas de formación a los que se ha acogido el Ayuntamiento como el Empuju y Emcuju, que afecta a unos 90 trabajadores. «Yo he defendido los intereses del Ayuntamiento porque creía que estos trabajos tienen un carácter formativo y no pueden tener el mismo sueldo que el resto», argumenta Penadés.

Todo se ha precipitado al final de una sesión plenaria, la penúltima de esta legislatura, que había transcurrido con total tranquilidad y con la práctica unanimidad en el resto de puntos del orden del día. Fue en el turno de ruegos y preguntas cuando Penadès ha vuelto a sacar el asunto, con alusiones a los concejales del Partido Popular, que decidieron abandonar el pleno al considerarse ofendidos por su manifestaciones.

La edil no adscrita desde el anterior pleno tras su abandono del grupo Compromís, daba a conocer su decisión de dejar sus concejalías y de formar parte del equipo de gobierno, decisión que secundaba su compañera Cristina Suñer. Sin embargo, la también edil no adscrita, Pilar Gimeno, no lo ha hecho.

Por su parte, el alcalde, Roger Cerdà, justifica la decisión de retirar el asunto «de cara a la mejora del documento y en la búsqueda de un mayor consenso político y social», añadiendo que «no se ha querido aprobar una modificación de la RPT que supone un incremento del presupuesto anual de personal de alrededor de 300.000 euros sin contar con el consenso de los sindicatos.»

La decisión de las concejalas las achaca «al contexto de la proximidad de las elecciones» y ha lanzado un mensaje tranquilizador a los ciudadanos, asegurando que «este alcalde y su grupo no van a abandonar a nadie y garantizamos la gobernabilidad de la ciudad hasta que se constituya la próxima corporación».