Tres bajas en la ejecutiva del PSPV de Xàtiva Martes, 22 enero 2019, 00:39

El relajado proceso de selección empleado por la concejala de Bienestar Social Xelo Angulo a la hora de formar la candidatura a la secretaría general del PSPV de Xàtiva le está empezando a pasar factura. Si días atrás les informábamos de una renuncia a formar parte del partido y por tanto de sus órganos de dirección, hoy estamos en condiciones de asegurar que son dos más las bajas que se han producido en la ejecutiva del PSPV de Xàtiva desde las elecciones celebradas el pasado 23 de marzo, cuando la lista encabezada por Angulo derrotó por 58 votos a 32 a la que proponía a Jordi Estellés como secretario general. A la marcha de Sandra Calatayud se han venido a sumar posteriormente las de Julio Llerena y la de Pablo Roca.

Héctor Cuenca irá de 3 en Esquerra Unida. Todo apunta a que el abogado y actual concejal de Participación Ciudadana Miguel Alcocel no repetirá como edil del Ayuntamiento de Xàtiva. El tercer puesto de la candidatura que Xàtiva Unida presentará a los comicios del próximo domingo 26 de mayo, tras Miguel Ángel Lorente y Francesca Chapí, lo ocupará el actual presidente del Consell de Joventut Hèctor Cuenca. El también responsable de la Agrupació Escolta Jamboree es licenciado en Historia y figuró en el vigésimo puesto de la oferta con que Esquerra Unida concurrió a los comicios del año 2015.

Un edil literalmente peleón. Un miembro del equipo de Gobierno municipal se peleó con otro cliente en una cafetería próxima al campo de La Murta. El incidente ocurrió a principios de mes y no había trascendido hasta ahora porque la riña no fue a mayores y por tanto no hubo necesidad de que interviniera la policía para separar a los contendientes o instruir diligencias sobre lo sucedido.

Se confirmó el pronóstico. El 31-07-2018 les trasladábamos nuestra sospecha de por qué el Ayuntamiento no instaba a la firma Bertolín a ejecutar las obras de mejora de la seguridad de la plaza de toros de Xàtiva adjudicadas por la Diputación. Y decíamos que todo apuntaba a que el tripartito no quería corregir las carencias que presenta el coso para no quedarse «sin excusas para impedir la celebración de corridas de toros». La corporación prefiere -añadíamos- perder una subvención de 254.000 euros y «limitar las posibilidades de crecimiento de la feria y de organización de muchas otras actividades durante buena parte del año que apearse del burro». Como así ha sido. Y con una altanería en la admisión de la culpa por parte del edil Ignacio Reig que no ofrece lugar a dudas. Por no saber no son conscientes ni de que se han pegado un tiro el pie.

Críticos, no; gracias. Buena prueba de esta inconsciencia es que, a la que Javi González (Viza), director de Recortadores y empresa taurina Arte y Emoción, accedió al perfil que el alcalde Roger Cerdà posee en la red para recriminarle que trate de imponer su «ideología frente a la ley y frente a la libertad de los ciudadanos de ir o no a los toros» le bloqueó el acceso. ¿No esperaría una cerrada ovación? Todo apunta a que sí.

Sólo en horario laboral. Ha causado un cierto estupor en Iniciativa Cívica Centre Històric que el centro de recepción de visitantes de la Font del Lleó luciera a las 5 de la tarde del sábado el cartel de 'No abrir', al tiempo que advertía que, a partir del miércoles, Xàtiva Turisme atenderá en Fitur. No menos perplejidad le causa a este colectivo el hecho de que el recién inaugurado 'Espai Borja' esté cerrado sábado y domingo. Y, para terminarlo de arreglar, un telón negro impida ahora ver la magnífica capilla del hospital desde el exterior.

El por qué de la dimisión de García Terol. El secretario general del Bloc Ferran Minguet se comprometió el pasado día 16 a explicar esta semana ante los micrófonos de Radio Popular por qué dimitió el concejal Joan J. Gª Terol en noviembre de 2016. Le recordamos al actual hombre fuerte del nacionalismo setabense que LAS PROVINCIAS ya publicó el 3 de enero de 2017 en esta misma sección que «García Terol presentó la baja como responsable de una delegación tan estratégica como la de Régimen Interior, Recursos Humanos y Conservatorio decepcionado y harto de las presiones que recibía para colocar a tal o a cual persona». Y que la primera tarea que esperaba a su sustituta, la ahora también dimisionaria de Compromís, que no de la concejalía, Empar Penadés era la asignación de «13 procedimientos de empleo público». Es decir que si no es más explícito no nos descubrirá nada nuevo.

Penadés no hizo amigos orgánicos. Claro que también advertíamos en aquel entonces a la concejala entrante que: «Si se hace querer [como jefa de personal del consistorio] es que no cumple con su obligación de velar por el bien común y si le hacen el vacío o se granjea enemistades es que está ganándose el sueldo, sea éste el que fuere». Y no es por nada, pero Minguet y los suyos hicieron cuanto pudieron para que la candidatura de Penadés Estrela a la alcaldía no pasara la criba orgánica.