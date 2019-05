Trenzano quiere un gobierno con 13 ediles en Algemesí Miércoles, 29 mayo 2019, 00:47

«Borrón y cuenta nueva». La alcaldesa de Algemesí, Marta Trenzano (PSPV), vencedora en las elecciones con ocho ediles no quiere pasar una legislatura como la anterior. Su objetivo es que, en esta ocasión sí, se pueda componer un gobierno progresista sólido y sumar, además de los dos ediles de Esquerra Unida que sí formaron parte del ejecutivo, a los tres concejales de la formación Més Compromís per Algemesí. Así, la intención de Trenzano es que componga un equipo de gobierno con 13 concejales frente a los ocho que, en ese caso, quedarían en la oposición: seis del Partido Popular, uno de Vox y uno de Ciudadanos. Trenzano también afirmó que el resultado electoral no le ha dado la razón al anterior portavoz de Més Algemesí, Josep Bermúdez, «quien pensaba que podría desgastar al equipo de gobierno desde la oposición». Sobre la viabilidad de un acuerdo a tres bandas, explicó que el 80% de los programas electorales de los partidos coinciden y pidió «generosidad y altura de miras» ante la situación actual. Está previsto que a lo largo de esta semana tengan lugar los primeros contactos para formar gobierno.