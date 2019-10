Menos tránsito que muchas calles Tanto el PSPV como el PP posaron ante la puerta por donde entró Jaime I a Xàtiva. Martes, 15 octubre 2019, 01:12

Hacer de abogado del diablo no es un plato de gusto. Pero admitámoslo: la polémica sobre el tránsito rodado por Corretgeria está cogida con pinzas. Que los adoquines elegidos cuando se remodeló la calle están llenos de aristas es verdad, como también lo es que, como suele ser habitual, el solado elevó el nivel del arroyo hasta el punto que el agua entra en algunas casas en cuanto caen cuatro gotas. Pero no es menos cierto que la empresa que se encargó de la obra cumplió como la que más y que, a diferencia de lo ocurrido en tantísimas otras calles de Xàtiva, empleó material de primera calidad. Del que no se cuartea ni se despega, como otros. Aparte de que para pacificar el tránsito viario no hay nada mejor, salvo la peatonalización, que los adoquines. ¿Cuál es entonces el problema? El número de vehículos que circula por Corretgeria no puede ser el motivo porque antes tendrían que instalarse barreras como la que Miguel A. Lorente plantificó en la calle del Ángel en Baixada del Carme, Gregorio Molina, República Argentina, etcétera, que tienen 30 veces más tránsito y 120 veces más vecinos. Y nadie se ha atrevido a pedirlo. Todavía.

No era 'Pedro y el lobo'. No por anunciada, en agosto del año pasado ya publicamos que se vendía o se traspasaba, ha causado menos conmoción la agonía de 777, la lujosa zapatería de la esquina de Vicente Boix con Escultor Esteve. La prolongada 'liquidación total' indujo a pensar en un truco comercial. Pero no ha sido así, como dijimos el día 29. Al cartel que anunciaba que se saldaban las existencias se añadió la más triste apostilla del sector: 'Por cierre'. Y más recientemente un vinilo con el consabido 'Se alquila'. No nos estuvieron contando el cuento de "Pedro y el lobo", desgraciadamente.

Una carnicería menos. El cierre de Paquito el Carnisser, de Escultor Esteve, 14, ha sido más repentino. Diez años se esforzó en competir con supermercados y las grandes superficies ofreciendo un servicio de carnicería y charcutería de calidad y platos cocinados exclusivos como el crocanti de cordero, foie y caramelo o la cabeza de lomo, jamón, panceta y dátiles. Pero ha corrido la misma suerte que otras muchas carnicerías tradicionales y ya luce el cartel de 'Se traspasa'.

Se amplía la competencia en comida para llevar. José Mª Crespo, por el contrario, ha hecho lo mismo que hizo Aspromivise con el quiosco de Cristal, de la esquina de Jaime I con Carlos Sarthou: transformar buena parte de su multitienda en un despacho de autoservicio abierto las 24 horas con máquinas expendedoras. Por otra parte, a El Mosset y Pebre Negre les ha salido otro competidor en el mercado de comida para llevar: Sabor Mediterráneo, un establecimiento abierto recientemente en Abu Masaifa, 6, al lado de un clásico de la popularmente conocida como placita de la Telefónica.

Sanchis se jubilará con el año. Pepe Sanchis apura sus últimos días como funcionario y responsable de la Casa de la Cultura. El día 31 de diciembre trabajará como cualquier hijo de vecino y en cuanto concluya la jornada laboral se irá a casa para no volver al caserón de la calle Montcada más que de visita. Eso que saldrá ganando la divulgación de las costumbres y las tradiciones setabenses, especialidad en la que Sanchis ha llevado a cabo meritorias incursiones. Luego habrá que ver quién le sustituye porque aunque nadie es insustituible en este mundo, unos son más insustituibles que otros. Y entregados y trabajadores como Pepe hay pocos.

Josep Sanchis Martínez está publicando unas 'Memòries del meu pas per l'Administració local', subtituladas 'Amb tast de sabor amarg', de lo más jugosas. Desde su puesto las ha visto de todos los colores del arco iris político.

Pleno ante la puerta tapiada. Fue muy comentada, en medios maledicentes, la naturalidad con que el ahora hombre de gobierno Juan Giner asistió a la interpretación de 'Al país de l'olivera', de Obrint Pas, o de la Moixaranga en el acto de conmemoración de la entrada de Jaime I en Valencia en 1238; Xàtiva, como bien sabe el lector, no la pudo conquistar hasta 1244. Son ganas de enredar. ¿Acuden todas las fuerzas vivas setabenses, desde el PP hasta EU a la puerta de la Aljama por donde su supone que entró el monarca en la ciudad y no iba a hacerlo Giner Company? Encantado de la vida. Dirás que no se hicieron fotos ante la tapiada puerta de la ermita de San José el PP, el grupo municipal del PSPV al completo... En la celebración del día de la Hispanidad y de la virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil, en la cuartel de la benemérita es donde sí que hubo alguna baja. No así las falleras mayores, Laura Martí Sanz y Carmen Pavía Solves, que cumplieron como los que más.

Abastecimiento en el Carraixet. La Junta de Gobierno la contratación de los servicios para la realización de un informe en el que se analicen las alternativas de abastecimiento de aguas potables para la zona del Carraixet, con un estudio técnico y valoración de las posibles opciones. Esta tarea, que tendrá un importe de 5.445 euros, será elaborada por la empresa Aymed Proyectos Obras y Servicios S.L a través del de un contrato menor. Según fuentes municipales, la mejora del servicio es una larga reivindicación de los vecinos de la zona del Carraixet, con constantes problemas respecto al suministro de agua potable que hacen necesario el estudio de alternativas viables al funcionamiento actual de abastecimiento. «Se trata de una de las deficiencias más grandes que hemos encontrado en los términos municipales, puesto que a pesar de ser zona urbana declarada no hay un suministro de agua potable por parte del Ayuntamiento. Por eso hemos encargado un estudio de viabilidad para ver las posibilidades reales que hay para suministrar este servicio», explicó el concejal de Obras Públicas y Urbanismo Ignacio Reig, quien reconoció que «la dificultad es grande debido a la distancia desde el Carraixet hasta el centro urbano».