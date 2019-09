Una trabajadora de la residencia de Carlet denuncia al director por acoso laboral M. G. CARLET. Sábado, 28 septiembre 2019, 00:18

«Estoy muy nerviosa y no descarto tener que tomarme una baja laboral». M. C. es una trabajadora de la residencia de personas mayores de Carlet que ha denunciado, tanto ante el cuartel de la Guardia Civil como ante la Conselleria de Igualdad, al director del centro por acoso laboral y por el incidente que tuvo el pasado 4 de septiembre: «Llegó una ambulancia con una residente que venía del Hospital de la Ribera que se encontraba mareada y yo me acerqué con una botella de agua. Entonces, él se me acercó gritando y, sintiendo su aliento en mi cara, me dijo que volviera a mi puesto de trabajo. Yo ya estaba en mi puesto de trabajo porque eso lo hacemos continuamente». Ante la situación, tuvo que acudir al centro de salud, donde fue atendida tras sufrir un ataque de ansiedad a raíz de lo acontecido.

M. C. explicó también que por parte del director del centro reciben insultos como «viejas» y «gordas» en una situación que «se da en varios departamentos. Al menos le pasará a unas ocho personas», lo cual ha generado un mal ambiente de trabajo. Esta trabajadora afirma que la situación no ha variado mucho desde el día 4 cuando presentó la denuncia: «Sólo me dice hola o adiós de manera un poco despectiva e intenta intimidarme con la mirada».

Desde el PP de Carlet pidieron a la consellera Mónica Oltra, «autoproclamada defensora a ultranza de la mujer, que actúe de forma inmediata frente a estas acusaciones que, según las denuncias, atentarían gravemente contra la dignidad de las trabajadoras. Porque han pasado dos semanas y no han tomado ninguna medida. Señora Oltra: menos palabras y más hechos».

Desde la Conselleria confirmaron que existe una sola denuncia y explicaron que trabajan para esclarecer lo ocurrido. Las mismas fuentes añadieron, algo que la trabajadora negó rotundamente, que el escrito se produjo después de que el director se quejara «porque ella impidió la retirada de una colonia de gatos que suponía un problema para la salud pública para las personas residentes y para los trabajadores del centro». Tanto el director como la trabajadora continúan en sus puestos de trabajo. Desde la Conselleria agregaron que están trabajando para aclarar la existencia de versiones contradictorias de lo ocurrido.

La vicesecretaria regional del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, Elena Bastidas s señaló que a pesar de que fue puesta en conocimiento de la Conselleria hace ya dos semanas aún no hay noticias de que se haya tomado algún tipo de decisión. Por todo ello, el PPCV «y dado que no es la única denuncia que existe», ha pedido que se abra una investigación sobre los hechos para que «no se queden en un limbo» y se pueda aclarar la situación que podría atentar contra la dignidad de varias trabajadoras. El PP preguntará a la Conselleria si se ha puesto en contacto con las denunciantes, qué controles realiza de estos incidentes, qué protocolos pone en marcha y si los está poniendo en este caso, y si existen más incidentes laborales en otras residencias públicas.