Casi la totalidad de los alcaldes de la Canal y la Costera repiten candidatura Evarist Aznar. / lp PSOE y PP se presentan en los 26 municipios de ambas comarcas, hay ocho candidaturas independientes y Vox sólo está en Xàtiva B. GONZÁLEZ Jueves, 25 abril 2019, 00:28

xàtiva. Muy pocas caras nuevas podrían verse al frente de los consistorios de los 26 municipios de las comarcas de La Costera y La Canal de Navarrés, si los ciudadanos no se deciden por el cambio, puesto que, a excepción de tres partidos en la primera de las comarcas, los partidos han confiando en sus alcaldes y alcaldesas.

Ricardo Requena (Gent de Canals), de Canals; Francisco Moreno Gayà (PSOE), de Torella, y Ramón Blanquer Bono (PP) de Estubeny, son los que no se presentan.

Tanto Partido Popular como Partido Socialista presentan candidatura en todos los municipios, por lo que el bipartidismo manda. Principalmente en los pueblos pequeños como Vallada, Rotglà y Corberà, La Granja de la Costera, Vallés, Estubeny, Cerdà, Navarrés, Anna, Bolbaite y Bicorp.

Le sigue el grupo de municipios en la que concurren tres formaciones. Es decir, a las que a PSOE y PP se les une otro que puede ser Esquerra Unida, en Chella; Compromís, en l'Alcúdia de Crespins, Genovés, Montesa; Ciudadanos, en Moixent y Llanera de Ranes o uno independiente como en Llocnou d'en Fenollet o Torrella.

Los vecinos de Xàtiva y Canals son los que más diversidad tienen para elegir, con 8 y 7, candidaturas, respectivamente.

Hasta ocho formaciones independientes, muchos de ellos agrupaciones de electores, comparecen ante las urnas. Algunas como resultado de la excisión de partidos, como el caso de Plataforma per Xàtiva, nacida de Compromís; otros como resultado del hartazgo de los vecinos por los partidos tradicionales como Canals en Moviment; Per La Font; Som Barxeta AM; l'Alternativa pel poble de Fenollet; Agrupación Independiente Torrella; Plataforma Civil Enguerina y la Unión de Ciudadanos Independientes de Quesa.

Unidas Podemos no se presenta como tal en ningún municipio. EU, que forma parte de esta coalición en las elecciones autonómicas y las generales, sí que se presenta en Xàtiva, como Xàtiva Unida; Canals Unida y en Chella y Bartxeta mantienen el nombre de Esquerra Unida Pais Valencià.

Ciudadanos, por su parte, además de en Xàtiva y Canals, presenta candidatura en Moixent, La Llosa de Ranes; Montesa y Llanera de Ranes.

Som Valencians lo hace en los dos municipios mayores, Xàtiva y Canals. En la capital de la Costera es el único en el que se presenta, como ya adelantaba LAS PROVINCIAS ayer, la formación de Santiago Abascal, Vox.

Como apunte indicar los problemas que tienen los partidos, principalmente los mayoritarios, que desean concurrir en todos los municipios, para poder tener la mayor cuota de diputados para hacerse con la institución provincial que, cabe recordar, se conforma tras las elecciones municipales, que algunos de ellos tienen que recurrir a veteranos militantes. Es el caso de Novetlè, donde el Partido Popular ha presentado como candidato al que hasta 2015 fuera alcalde de Algemesí (municipio de la Ribera Alta), Vicent Ramón García.