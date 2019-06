Tortuga suelta en Bixquert Lunes, 3 junio 2019, 23:56

La fauna autóctona se está recuperando a la carrera. Un vecino de Bixquert que hace apenas tres semanas presenció maravillado cómo una jabalina amamantaba a sus jabatos en un apartado y umbrío bosquecillo de su secano recibió el pasado fin de semana la visita de un animal bastante menos andarín y frecuente. Una tortuga mediterránea de considerable tamaño, que, al igual que la familia de jabalíes, pudo seguir su camino con toda tranquilidad porque el sorprendido chaletero es un gran amante de los animales. El veterinario consultado no descarta, de todos modos, que se trate de un ejemplar que haya estado en cautividad hasta fecha reciente y haya escapado en busca de una hembra, pues se aparean entre marzo y junio.

Para todos, con excepciones. ¿A quién iba destinada la indirecta que lanzó el ganador de las municipales cuando habló de que «determinadas formaciones políticas (...) no tienen claro que uno gobierna para todos» y «no puede ser sectario»? La pregunta no es capciosa. En ninguna hemeroteca y nos atreveríamos a añadir que fonoteca y videoteca consta la menor discrepancia entre las formaciones firmantes del Pacto de Sant Domènec respecto a la decisión de prohibir la celebración de corridas de toros, mantener cerrada la plaza a cal y canto durante casi cuatro años y no invertir en su culminación. Antes al contrario, están llenas de declaraciones suyas en las que extrae conclusiones falsas de un referéndum de cuyo enunciado no podía deducirse, bajo ningún concepto, variación alguna respecto a lo que era costumbre en Xàtiva. Y si eso no es de sectarios, y algo más, que baje Dios y lo vea.

'Clarín' confía en Xàtiva. El comentarista taurino valenciano del programa de RNE 'Clarín' mostró el pasado domingo un optimismo exagerado al asegurar que la salida de los tres concejales de Compromís permite afrontar con optimismo en futuro de los toros en Xàtiva. Si conociera cualquiera de las dos versiones que existen sobre la pérdida de la subvención terminal de la Diputación para acondicionar la seguridad del coso y hubiera observado cómo fue radicalizándose Cerdà en esta cuestión no diría tal cosa.

Pan para hoy, hambre para mañana. No son pocos los que opinan que Roger Cerdà prescinde completamente del socio que ha sobrevivido a los comicios del 26 de mayo y rechaza cualquier tipo de acuerdo con Ciudadanos para asegurarse una mayoría absoluta puede tener problemas a corto y a largo plazo. Las palabras se las lleva al viento en cualquier orden de la vida. Pero el efecto de los desaires en política son como los del sol sobre las personas: la piel del afectado no olvida. Recuerda perfectamente los desprecios y la sobreexposición al astro rey. Quiérase decir que, a la vuelta de un cuatrienio, el ahora reelegido podría necesitar un báculo extrasocialista y no encontrar quien se aviniera a apoyarle porque, citamos a otro clásico, donde las dan, las toman.

Dime cómo reaccionas y te diré quién eres. Los perfiles que las organizaciones tienen en las redes sociales expresan bien a las claras cómo ha encajado cada una de ellas el veredicto de las urnas. Roger Cerdà agradecía el apoyo recibido de 6.025 vecinos y se comprometía a «dejarse la piel para que Xàtiva avance sin dejar a nadie atrás». Pero no se abstenía de reproducir el titular de las declaraciones de prensa en las que aseguraba que se cree capaz de «llevar adelante un proyecto de ciudad con diez concejales». Xàtiva Unida cumplió con su obligación dando las «gracias a las 3.276 personas» que confiaron en su proyecto en un mensaje que concluía afirmando que «posiblemente Xàtiva no sea una ciudad grande, pero sí que es y será una gran ciudad». A lo que Miguel A. Lorente añadía una paráfrasis del grupo Izal («Que pensemos despacio, quedemos deprisa y caminemos con la frente alta») que indica que no se da por vencido.

La valoración del PP, en la radio. El tiempo transcurrido hasta que el día 29 reprodujo el corte de voz con la valoración de los resultados que hizo Mª José Pla en la COPE, mencionando expresamente que las declaraciones incluían la felicitación al «ganador, Roger Cerdà», explica más que mil palabras cómo encajó el PP el revés electoral. Vox, en cambio, agradeció «el trabajo y la ilusión depositada [en el partido] por los afiliados, simpatizantes y amigos», admitiendo que tendrán que esforzarse más. «Pico y pala -concluía el mensaje- fue siempre nuestra virtud».

Ni las gracias. Un refrán periodístico dice: 'No news, bad news.' No hay noticias, malas noticias. Y ésta es la impresión que transmite todavía, a fecha de hoy, los órganos de expresión de las demás candidaturas. La atonía preelectoral del tablón de anuncios de Ciudadanos continuó la semana pasada hasta el punto que las únicas novedades que presentaba era diversas especulaciones de particulares acerca de si pactará o no con el PSPV. El improvisado ambón de la Plataforma per Xàtiva únicamente recoge un comentario de la integrante de la candidatura Neus Ballester en el que indica que «es duro ver que el 35% de xativinos y xativinas se quedó en casa a la hora de elegir alcalde o alcaldesa». Y, para terminar, la última modificación experimentada por el de Compromís es de la mañana del día 26. Una foto de Ferran Minguet ejerciendo su derecho a voto en el colegio J. Castañeda. A partir de ahí, un silencio clamoroso.

Roger 'Lannister'. La interpretación más espectacular de lo ocurrido llevaba, sin embargo, una firma conocida, la del fotógrafo y experto en mercadotecnia y diseño de páginas digitales Juan Carlos Bacete. Una recreación de 'Juego de tronos', con Roger Cerdà en el papel del Roger más internacional del momento, Lannister. Un meme, el mejor de cuantos han circulado durante la semana por las redes, cuya clave está en el subtítulo: 'Rey, pero ¿hasta cuándo?'

Quien a buen árbol se arrima. La decisión de la ejecutiva provincial del PSPV de que sea Pilar Sarrión y no Roger Cerdà la diputada por el partido judicial de Xàtiva no ha privado a la agrupación setabense de ejercer el derecho al pataleo. ¿Cómo? Reproduciendo la noticia que explica el motivo de esta exclusión. A saber, que la abogada y alcaldesa de Anna ha sido la elegida porque pertenece al sector próximo a Ábalos y por tanto a Pedro Sánchez, vencedor en las primarias del PSOE de mayo de 2017. No Cerdà, que se alineó con Ximo Puig y por tanto apoyó a Susana Díaz, la aspirante derrotada.