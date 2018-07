Un toque al gobernador Las falleras mayores jugaron el primer partido del Campeonato. Martes, 24 julio 2018, 23:53

No sólo es el suministro de agua el que se interrumpe con harta frecuencia en Xàtiva. Según la CSI·F la comisaría de policía también sufre «continuos cortes eléctricos». Vamos, que no es la del 'Asalto a la comisaría del distrito 13', de John Carpenter, porque los setabenses somos gentes de orden. Pero le falta poco. Algún escrito o algún telefonazo sí que tendrá que darle el alcalde al nuevo delegado del Gobierno porque si el Ministerio del Interior se comprometió hace un año a reformar las instalaciones y el ayuntamiento cumplió su parte al tramitar la cesión demanial en la casa de los Aparici, un caserón de principios del s. XVI, lo menos que podría hacer la otra parte es cumplir su palabra.

En contra de la OMS y de la prudencia.Una amplísima oferta de videojuegos en la feria, una jornada de rol a finales de julio para aumentar la "oferta formativa de la ciudad" (sic). Nos gustaría saber qué enseñanzas cree la corporación que extraerán los jóvenes de un engañabobos desaconsejado por las OMS y de un juego violento -y lo dejamos ahí- que los hagan merecedoras de contar con el patrocinio de la Administración. La gestión pública es algo que se perdió para la causa de la razón y la lógica hace un sinfín de años. Y, en consecuencia, todo lo que digamos a partir de aquí es hablar por hablar porque caerá en el saco roto del quién da más -por más impuestos, que no es lo que no se dice-. Pero, ¿de dónde se han sacado los políticos que un ayuntamiento, una mancomunidad, una diputación, etc. es un salón de recreativos, una agencia de viajes, una empresa de animación, una promotora de espectáculos, etc., etc.?

En competencia con falleros y festeros. Dejen el ocio para la iniciativa privada o colectiva (comisiones festeras). No inculquen en la gente la creencia de que todo, hasta el más desaconsejable de los entretenimientos, lo ha proveer Papá Estado o llegará el día en que nadie tome la iniciativa en nada. La JLF ha decidido organizar este año el I Campionat de la Fifa. También podría habérsele ocurrido algo mejor (o peor). Pero qué más da. Es su decisión. Lo que no puede ser es que el ayuntamiento se dedique a hacerle la competencia en este cuestión en lugar de asegurarse de que manen las fuentes, las calles estén iluminadas y limpias, se circule con fluidez por ellas, se recojan las basuras y poco más. Que es lo suyo. Lo único que debe hacer.

Turbidez acuática. La polémica sobre la existencia o no del informe de viabilidad del cubrimiento y climatización de la piscina de Les Pereres es de tal calado que ha pasado un tanto inadvertido el cierre de las instalaciones en pleno verano y, sobre todo, el por qué. Una avería en el sistema de depuración fue la causante de la interrupción del servicio de baños durante un día. La depuradora, de todos modos, debió dejar de funcionar correctamente dos semanas antes, pues este es el tiempo que los usuarios aseguran que el agua estaba anormalmente turbia aunque la reparación no se abordó hasta que el número de quejas presentadas las oficinas de esta dependencia municipal no superaba ampliamente la docena. Como muy poca gente sabe, la gestión de la piscina municipal la lleva una empresa y el tratamiento del agua, otra.

Más postes en el castillo. Iniciativa Cívica Centre Històric ha denunciado que a las antenas de radio que colocó el ayuntamiento actual en el Bellveret han venido a añadir Iberdrola y Telefónica sus respectivos postes, en este caso, junto a las murallas de poniente y la torre de l'Almetla. El cliente de ambas firmas es privado, pero el suelo sobre el que han trazado las líneas y colocado los postes es público y ni que decir tiene que el conjunto es bien de interés cultural (BIC). "¿Para qué tenemos leyes de protección de los BIC?", se pregunta ICCH. Respuesta: Para que el primero que se las salte sea el encargado de velar por ellos. Léase el consistorio municipal.