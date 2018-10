Donde las dan, las toman Miércoles, 3 octubre 2018, 00:37

Roger Cerdà vendió la exclusiva de la compra del convento a un rotativo de Valencia y los medios de comunicación perjudicados se lo han hecho notar. El que no se ha llamado a andana le ha aplicado una sordina hasta allá para que aprenda que Roma no paga traidores. La noticia no ocupa más seis líneas en el último número de una de las principales publicaciones locales. Un breve, el segundo más corto del ejemplar, titulado fría y escuetamente: 'Santa Clara'.

Nuestros ruegos han sido escuchados. El consistorio responde al hierro de la crítica. Y, en contra de lo que pudiera pensarse, eso es bueno. No tanto para quienes la ejercemos como para la ciudad y para el mismo consistorio, que no puede prestar oídos sordos a las reconvenciones cuando éstas mejorarían su gestión, caso de ser atendidas. Viene esta reflexión a cuento de la obtención a destiempo de una ayuda de la Generalitat para la promoción de la Ruta de los Borja. Sabiamente administrados estos 80.000 euros pueden ayudar a recuperar parte del terreno perdido frente Gandia en la reivindicación de la fama y los logros de la familia valenciana más universal. Lo que ocurre es que son 40.000 menos de los que Turisme Comunitat Valenciana concedió a Gandia para este mismo fin. Y, como no nos cansaremos de repetir, aunque la capital de La Safor también sea 'Territori Borja' y todo lo que los 'pixavins', la rama más atractiva de la estirpe, la Calixto III y Alejandro VI, es setabense. Y ante ella palidece hasta el mismísimo San Francisco de Borja.

Marquesinas desalineadas. A riesgo de parecer quisquillosos diremos que Miguel A. Lorente podría haber aproximado un poco más a la calzada la marquesina instalada a la altura de Druni. Entorpecería menos el paso a los numerosísimos viandantes que transitan por esa parte de la Alameda de Jaime I a ciertas horas del día y que, entre esta barraca, y determinadas expansiones del comercio se las ven y se las desean para no tropezar aquí con un tal y allá con un cual. El afectado nos entiende. Lo que no podía prever el portavoz de EU cuando puso una frente a la cara norte del convento de Santa Clara porque el alcalde lo llevaba muy en secreto es que allí estará la entrada de vehículos y/o personas a los nuevos juzgados. Y en consecuencia tendrá que quitarla. En el supuesto, claro está, de que el proyecto urdido confidencialmente por Roger Cerdà y la consejera de Justicia Gabriela Bravo, llegue a ramos de bendecir algún día.

Suñer se retrata; Xelo y Reig, no. La fotografía que Cristina Suñer se hizo con varios ediles socialistas antes de la salida de la marcha contra el cáncer, y que el alcalde se apresuró a publicar en su diario, huelga imaginar que para que se corriera la voz, se presta nuevamente a toda clase de conjeturas acerca del futuro político de la hasta ahora portavoz de Compromís en la corporación municipal. A ver si no está tan descartado, como se dice, su pase al PSPV... Una segunda lectura de la imagen permite deducir asimismo que dos de los corredores, Xelo Angulo e Ignacio Reig, se sumaron a la demostración a última hora y no se retrataron previamente donde debían, ya que, de lo contrario, lucirían la zamarra oficial de la prueba.