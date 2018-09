El Teresa Coloma de Xàtiva pide más especialistas en Educación Especial La directora del Teresa Coloma, en el centro, junto a los miembros de la corporación municipal. / b.g. La corporación municipal visita con motivo del inicio del curso este centro en el que se invertirán 300.000 euros en su reforma BELÉN GONZÁLEZ XÀTIVA. Miércoles, 12 septiembre 2018, 00:30

«No entendemos por qué la normativa en Educación no contempla que los Centros de Educación Infantil entremos en la misma infraestructura que los que son de Educación Infantil y Primaria. Seguiremos luchando para conseguir más profesionales en Educación Especial para nuestro centro». Es el problema que ha puesto de manifiesto la directora del colegio de Educación Infantil Teresa Coloma de Xàtiva, Mª José Marqués, ante el alcalde de la localidad, Roger Cerdà; la concejala de Educación, Amor Amorós, y otros miembros de la corporación municipal que han visitado el centro en el inicio del curso escolar.

Marqués ha insistido en que cuentan con alumnos de inclusión educativa, pero no cuentan con estos profesionales para atenderles y pide un cambio en la legislación o soluciones alternativas como que especialistas del Centro de Rehabilitación e Inserción Social (CRIS) se puedan trasladar al Teresa Coloma. No obstante, la directora ha manifestado que esto no sea un impedimento para que las familias lleven allí a sus hijos, porque «buscamos soluciones para atenderlos».

Pero también hay buenas noticias para este centro que cuenta con 102 alumnos de 3, 4 y 5 años. Y es que, como ha informado el alcalde, dentro del Pla Edificant, hay prevista una inversión de 300.000 euros para realizar las reformas necesarias después de que no se haya actuado desde su construcción en el año 1979.

También se incluye dentro de este Plan, para que el consistorio cuenta con cerca de 6 millones de euros, el nuevo centro del Plà de la Mesquita. Sobre el mismo, el primer edil setabense ha informado que en este año está prevista la licitación de la redacción del proyecto, para que en 2019 pueda salir a licitación las obras.

Cerdà apuntaba que hay actuaciones en marchas como la mejora de eficiencia energética y la eliminación de barreras arquitectónicas en el Taquígrafo Martí, con una inversión que supera los 100.000 euros, que concluirán a finales de este mes y que se realiza con ayuda de la Diputación de Valencia o el centro multifuncional que se está construyendo en el Attilio Bruschetti, incluido en los presupuestos participativos y con un presupuesto que supera los 200.000 euros. «Estamos consiguiendo que los centros educativos de Xàtiva estén en las mejores condiciones y que reclamaciones históricas como la del Teresa Coloma se van a llevar a cabo, gracias a la colaboración de las distintas administraciones», ha manifestado el alcalde.

Por su parte, la concejala de Educación, Amor Amorós, ha recalcado en la corriente que desde su área se quiere inculcar de 'Ciudad Educadora' ya está en marcha y que gracias a programas como Empuju y Emcuju se ha podido reforzar el personal con seis profesionales que van a trabajar en la puesta en marcha del proyecto de 'patios abiertos' al que ya se han adherido los centros Attilio Bruscheti y Martínez Bellver, gracias al cual los patios estarán abiertos hasta las nueve de la noche para disfrute de la ciudadanía.

También se trabajará en el absentismo escolar, aunque Amorós ha dejado claro que en Xàtiva «no es un problema muy grave» y se creará un Consejo de niños y niñas municipal, después de la buena acogida que ha tenido el Decideix Xàtiva infantil, lanzado este año.

La concejala ha resaltado la normalidad en el inicio del curso.