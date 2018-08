Teófilo Fito, alcalde Viernes, 17 agosto 2018, 23:55

EN AQUESTOS DIES PREVIS A L'INICI DE LES NOSTRES FESTES PATRONALS, VULL APROFITAR LES PÀGINES DEL LLIBRE DE FESTES PER A DIRIGIR-ME, UNA VEGADA MÉS, A TOTS VOSALTRES I DESITJAR-VOS QUE DISFRUTEU D'AQUESTOS DIES DE CELEBRACIONS.

LES NOSTRES FESTES SÓN MOTIU PER A L'ALEGRIA I GAUDIR, EL MOMENT PER A OBLIDAR LA RUTINA QUOTIDIANA, PERÒ TAMBÉ EL MOMENT PER A DEMOSTRAR QUE SABEM DIVERTIR- NOS I DISFRUTAR RESPECTANT EL QUE ENS ENVOLTA I A LA GENT AMB LA QUAL COSA CONVIVIM, I EN AÇÒ CADA VEGADA SÓM MÉS EXPERTS EL VEÏNAT DE MOIXENT.

PER A TOTS ELS MOIXENTINS AQUESTES FESTES SÓN, A MÉS, UN MOMENT PER A CELEBRAR QUE SOM UN POBLE ACTIU, QUE S'ENFRONTA AL FUTUR AMB OPTIMISME I AMB LA IL·LUSIÓ COMPARTIDA DE FER-LO, DIA A DIA, UN LLOC MILLOR PER A VIURE.

NO VULL DEIXAR PASSAR AQUESTA OPORTUNITAT PER A POSAR DE MANIFEST LA LLAVOR QUE S'ESTÀ DESENVOLUPANT PER A DONAR A CONÈIXER EL NOSTRE MUNICIPI, A LA NOSTRA REGIÓ I FORA D'ELLA, COM UN EXCEL·LENT DESTÍ TURÍSTIC D'INTERIOR. ESTEM TREBALLANT DE MANERA DECIDIDA PER A DONAR AL NOSTRE MUNICIPI TOT L'ESPLENDOR QUE TÉ I PER A DOTAR-LO DE TOTS ELS SERVEIS NECESSARIS PER A FER D'ELL UN VERTADER POL D'ATRACCIÓ TURÍSTIC QUE PUGA CONTRIBUIR A MILLORAR L'ECONOMIA DE MOLTS MOIXENTINS QUE PUGUEN VEURE EN AQUEST SECTOR UNA NOVA OPORTUNITAT DE TREBALL.

D'IGUAL FORMA VULL APROFITAR PER A TORNAR A AGRAÏR LA VOSTRA COL·LABORACIÓ A TOTS ELS QUE PARTICIPEU D'ALGUNA FORMA, AL LLARG DE L'ANY, EN LA PREPARACIÓ D'AQUESTES FESTES I EN LA SEUA PROGRAMACIÓ, QUE FEU QUE CADA ANY AQUESTES FESTES VAGEN A MÉS.

UNA FORTA ABRAÇADA.