Donde esté uno de superficie... El deficiente servicio de recogida de ropa usada hace que se desperdigue por la calle. Miércoles, 25 septiembre 2019, 00:43

Los contenedores subterráneos de la Alameda cerraron la semana del día 15 averiados y han concluido la del 22 con unos contenedores de superficie que, a juzgar por las grandes bolsas de basura que vemos acarrear habitualmente a los empleados de los bares y restaurantes del paseo, han debido representar un alivio para ellos. Desconocemos si es la solución provisional habilitada hasta que los técnicos arreglen el mecanismo de extracción o el primer paso para la sustitución de este más estético que práctico e higiénico sistema de depósito de basuras porque la corporación aún no se ha pronunciado al respecto. Cosa que nos recuerda que todavía no le hemos deseado al flamante director de Comunicación del ayuntamiento Jesús Félix Soler Valls una pronta recuperación del contratiempo que le ha obligado a caminar con muletas.

Una concesionaria ineficaz. Hablando de cosas que se quedan fuera durante semanas. Y en este caso, no por el tamaño de la boca del contenedor. Doña Reme Sinisterra, concejal de limpieza, deberá hablar muy seriamente con la entidad benéfica que instala y gestiona los contenedores de ropa para que se encargue de vaciarlos en tiempo y forma porque lo que sucede en el situado frente a la escalerilla de Carlos Sarthou no tiene perdón de Dios. Hace años que se llena a rebosar antes de que se produzca la recogida y entre que los indigentes que se dedican a escarbar en las basuras no son muy cuidadosos y que hay mucho incívico suelto ese tramo de la avenida de la República Argentina parece una sórdida trapería como se ve en la imagen. Y no lo es.

La cúpula de la Seu precisa restauración. El que no tiene un cuadro de un reputado pintor setabense es porque no quiere. Los precios de las obras que están a la venta en la exposición colectiva 'Artistes xativins pel nostre patrimoni' no pueden ser más tentadores. Por una cantidad que oscila entre los 200 y los 3.000 euros se puede llevar uno a casa un lienzo de firma cuyo importe ayudará a frenar el deterioro de la cúpula del crucero de la Seo. La muestra, que permanecerá abierta no hasta agotar las existencias porque se agotarán antes, sino hasta el 11 de octubre ha sido promovida por Fomento Cultural CR a partir de una iniciativa del artista José Samit.

Se acaba lo que no debería acabarse. La zapatería 777, una tienda de prestigio situada en Vicente Boix, 34, anuncia liquidación total por cierre. Lo que no se terminan son las muestras de miseria en las calles. Per Xàtiva denuncia la presencia, desde hace días, de un desvencijado sofá en la calle del Portal de la Granja en el que pernocta un indigente. La plataforma que no logró obtener representación en los últimos comicios locales concluye irónicamente que unos cuantos muebles de este tipo bien distribuidos por la ciudad compensarían «las plazas hoteleras perdidas» con el cierre del hotel Murta.