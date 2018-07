Sumacàrcer celebra una jornada reivindicativa para exigir más zonas de baño en los ríos El alcalde afirma que son unos privilegiados por vivir junto al Júcar y por tanto se ha de actuar de manera responsable y sin degradar el paisaje REDACCIÓN ALZIRA. Viernes, 13 julio 2018, 00:37

La localidad de Sumacàrcer acoge este sábado 14 de julio una nueva edición de Mulla't pel Xúquer, actividad en la que cientos de vecinos y vecinas de la comarca exigirán más zonas de baño en los ríos, reclamarán la recuperación de su entorno y defenderán el derecho de las personas a disfrutar de cauces sanos y vivos.

Una cita muy importante si se tiene en cuenta que el Júcar es el río que riega gran parte de los campos de las comarcas de la Ribera y de l'Horta, que abastece de agua potable a la ciudad de Valencia y que anega los campos de arroz y la misma Albufera, al mismo tiempo que es el más amenazado del territorio valenciano.

«Somos unos privilegiados por vivir al lado del río y por eso nos sumamos a la reivindicación de la implantación de zona de nado en nuestra población, siempre que se haga de una forma responsable y sin degradar el paisaje», señaló Txema Peláez, alcalde de Sumacàrcer.

Esta jornada, que se enmarca dentro del 'Día Europeo del Baño en los Ríos', está previsto que reúna un numeroso público de todas las edades y se iniciará a las 12 horas en el Ayuntamiento de Sumacàrcer, donde se procederá a la lectura de un manifiesto en defensa del río Júcar.

«Solo tenemos una playa fluvial con Bandera Azul por provincia, cuando podrían serlo muchas más. El problema es que la Dirección General de Salud Pública y Sanidad Exterior no acaba de implicarse en este ámbito. No sólo eso, también vamos a mostrar nuestro rechazo al Pacto Provincial del Agua y nuestra oposición al trasvase al Vinalopó. No podemos permitir que se acepten las exigencias de los alicantinos. Nuestro río está sobreexplotado y tenemos que asegurar el caudal ecológico», explicó el portavoz de Xúquer Viu, Paco Sanz, quien insistió en la defensa del Júcar.

Una vez finalizada la primera parte de esta ceremonia, los participantes se mojarán en el Júcar simultáneamente, tal y como lo harán miles de ciudadanos y ciudadanas de diferentes países de la Unión Europea, para reclamar más zonas de baño en los ríos y exigir su recuperación. Después del baño, se cerrarán los actos con un tentempié.

«Hemos estado otros años y nos parecía muy interesante. En nuestro municipio contamos con un espacio único para mostrar a la sociedad la importancia que tiene el poder contar con un Júcar limpio y vivo», sentenció Peláez.

Paralelamente a este episodio, l'Associació Esportiva i Cultural de Sumacàrcer (Aecus), en colaboración con la Concejalía de Cultura, ha vuelto a organizar las 'Nits al Palau', en las que los vecinos y vecinas podrán disfrutar de actuaciones de diferente temática durante tres sábados consecutivos. Este certamen, que se inició la pasada semana con los grupos 'Doblecello' y el 'Cor del Xúquer', continuará este 14 de julio con una cena popular en la Plaça Major a partir de las 21.30 horas y la función de 'Paco EnLaLuna'. Asimismo, a las 18 horas tendrá lugar el I Anfibios Trail, una prueba que combinará la montaña con la natación en un recorrido de 7.700 metros con cuatro tramos de agua.