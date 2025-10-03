Sueca traslada a Educación que actúe de urgencia en el CEIP Cervantes por la falta de seguridad Sáez pide a Rovira que se garantice la integridad del alumnado, profesorado y trabajadores del centro, y se instalen aulas prefabricadas mientras se ejecutan trabajos en el edificio

El alcalde de Sueca, Julián Sáez, en representación del gobierno municipal, ha trasladado un escrito al conseller de Educación, José Antonio Rovira, para manifestarle la preocupación del Ayuntamiento ante la situación de grave deterioro que presenta el colegio público Cervantes, cuyas instalaciones, casi centenarias y muy necesitadas de renovación, se han visto todavía más perjudicadas después del episodio de lluvias torrenciales del pasado lunes.

En el escrito, Sáez recuerda que, los signos de deterioro evidentes del techo del edificio, habían sido comunicados en reiteradas ocasiones a la Dirección General de Infraestructuras Educativas, desde noviembre de 2022, especialmente, por el estado de los falsos techos, la retirada de elementos inestables en la fachada y el sistema de canales de recogida y bajantes de cubierta.

El alcalde remarca que, el informe del arquitecto municipal, además de enumerar la cronografía de las actuaciones realizadas para la rehabilitación de la escuela, señala en su conclusión «que no se pueden garantizar las condiciones de seguridad de los niños, maestros y resto de trabajadores«, y la califica de »no apta para continuar prestando servicio como colegio», una valoración que coincide con la del técnico de Servicios en su informe.

Por todo ello, el alcalde ha expuesto al conseller la decisión de la comunidad educativa del CEIP Cervantes de llevar a cabo protestas enérgicas, que se iniciaron el miércoles y se han repetido el jueves y el viernes. El mismo miércoles, después de las protestas, muchas familias optaron por llevarse a sus hijos a casa y que no asistieran al colegio ante el temor a dejarlos en esas condiciones. Además, este viernes se celebra una asamblea de padres y madres para fijar un calendario de movilizaciones. Así mismo, Sáez ha informado al conseller de la reunión que el gobierno municipal de Sueca mantuvo con las familias del centro, el pasado martes 30 de septiembre, para mostrarles su apoyo y comunicarles que se iba a proceder a condicionar el aulario de la ludoteca para acoger temporalmente al alumnado del primer piso del CEIP Cervantes.

El gobierno municipal pide que se decrete la emergencia, se actúe con inmediatez y se habiliten aulas prefabricadas para todo el alumnado

Por todo esto, el alcalde ha pedido en su escrito al consejero, que decrete la emergencia «para que se pueda actuar inmediatamente en la rehabilitación integral del techo y se proceda a acondicionar las otras zonas del edificio que necesiten una adecuación. Mientras tanto, es urgente habilitar aulas prefabricadas para todo el alumnado, de la planta baja y del primer piso, a fin de garantizar la seguridad de todos los niños y niñas».

Sáez ha recordado que el traslado a la ludoteca de parte del alumnado tiene que ser temporal, «puesto que es un edificio que no está configurado para dar clase a niños pequeños y que no cuenta con patio al aire libre ni otras condiciones propias de los colegios. Se trata de una situación de necesidad que requiere de medidas excepcionales y rápidas». Finalmente, el alcalde ha mostrado la total predisposición del equipo de gobierno a la hora de colaborar con la administración autonómica «para una mayor celeridad en las actuaciones, tal como la situación lo requiere».