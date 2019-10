Sueca finaliza la siega del arroz con buenos resultados Tareas agrícolas en Sueca. / lp El concejal de Agricultura destaca la buena calidad del producto y las cifras aceptables por lo que respecta a la cantidad del cereal cosechado REDACCIÓN ALZIRA. Viernes, 18 octubre 2019, 01:32

El proceso de la siega del arroz está prácticamente finalizado en Sueca, excepto alguna zona puntual, y es el momento de hacer balance.

Para el concejal de Agricultura, José Luis Ribera, el resultado ha sido el esperado en cuanto a producción, especialmente en la variedad J.Sendra, y en cuanto a calidad, «porque Sueca siempre obtiene muy buena calidad en el producto. Ha sido una campaña larga, que ha durado alrededor de un mes. El hecho de tener que segar variedades diferentes de arroz provoca que se prolongue más en el tiempo, ya que algunas veces se ha tenido que detener el trabajo de las cosechadoras hasta que el arroz, de variedades con el ciclo más largo, estuviera en condiciones para segarlo».

En esta campaña ha vuelto a predominar la variedad J.Sendra como la que más rendimiento ha conseguido. Para Ribera, «a fin de que los precios resulten rentables, se debe optar por una variedad que extraiga muy buen rendimiento en cuanto a producción, un cultivo de volumen con calidad para obtener los mejores beneficios».

Este año, además, en el término de Sueca no se quemará la paja excedente de la siega. El año pasado se realizó una delimitación de terrenos por sectores y por sorteo se determinó qué zonas podían quemar y cuáles no. El municipio, y por ende su término, quedaron enclavados en el sector B y, por tanto, este año no podrán quemar la paja, excepto la partida del Campillo, muy próxima a la localidad de Sollana, que pertenece al sector A y que será la única que podrá hacerlo.

«Esta decisión de Conselleria corresponde a una tendencia marcada por Europa de ir poco a poco eliminando este sistema de quema de la paja. Por este motivo, y porque este año no nos corresponde la quema, Sueca va a proceder a inundar los campos de arroz y, posteriormente, a trabajar la tierra mezclándola y preparándola para un nuevo cultivo», explicó Ribera.

Desde el Consell Agrari de Sueca se trabaja también en acciones que impulsen la recogida de la paja. Por otra parte, son muchas las empresas que empiezan a interesarse en su obtención para la fabricación de productos naturales.

Como ya publicó LAS PROVINCIAS, en el término vecino de Cullera sí se quemará la paja.