Sueca acoge un concierto contra la pobreza infantil Uno de los grupos que actuarán en el concierto. / lp Más de 500 alumnos de música de centros de Valencia y Castellón se subirán al escenario con grupos como La Fúmiga, El Diluvi y Frida REDACCIÓN SUECA. Sábado, 11 mayo 2019, 01:00

Bajo el nombre 'Rock per la Infància', el Recinto de conciertos y fiestas de Sueca acoge este sábado un gran concierto benéfico contra la pobreza infantil.

Los alumnos de la coral instrumental de Proeso -Asociación de Docentes de la Música de la Comunidad Valenciana se subirán al escenario junto a grupos como Candela Roots, Atupa, Frida, El Diluvi, La Fúmiga y Lilit y Dionís, para demostrar que la música también es solidaria.

El espectáculo tiene como objetivo recaudar fondos para un programa específico de la Organización No Gubernamental Save the Children que trabaja para garantizar los derechos e inclusión social de niños y niñas. Y además, nace de un aniversario doble. En primer lugar, como parte de los 10 años del colectivo Proeso además de los 100 que cumple Save The Children, un siglo realizando una tarea imprescindible en la Comunidad Valenciana en atención a la infancia.

Algunas de las canciones que los grupos interpretarán en colaboración con la coral de alumnos son Cançó que mai s'acaba (La Fúmiga), Res està escrit (Atupa), Tendresa insubmisa (El Diluvi) o Pinta't un somriure (Candela Roots).

Progonismo de alumnos

Pero los verdaderos y principales protagonistas son los niños y niñas. Está previsto que más de 500 en total, procedentes de centros como el IES Blasco Ibañez de Cullera, el CEIP Fausto Martínez de Valencia, la escuela de música CAPM José Serrano de Sueca o el Divina Providència de Castelló, entre muchos otros venidos de ambas provincias. La recaudación total del concierto irá en beneficio de la infancia. La respuesta de la ciudadanía valenciana ha sido tal, que la organización ya ha anunciado que las entradas están prácticamente agotado. El precio de la entrada ha sido de 8 euros y todos los asistentes gozarán de una noche estupenda, no sólo por el ambiente, sino por el buen tiempo que se espera. El concierto será en el Recinto de conciertos y fiestas de Sueca, a las siete y media de la tarde.

No obstante, la taquilla, con las últimas entradas que puedan quedar y las puertas del recinto se abrirán a partir de las seis de la tarde.

Además, la organización ha anunciado que se habilitará una parte del recinto con asientos , eso sí, será un aforo limitado, para mayor comodidad del público.

Asímismo, los organizadores de 'Rock per la Infància' han avanzado que se han preparado numerosas sorpresas para el numeroso público asistente.