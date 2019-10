Sollana impugna el pleno de agosto de la Mancomunitat

El Ayuntamiento de Sollana, por medio de su alcalde, el popular Vicent Codoñer, ha presentado un escrito en el que solicita la nulidad del pleno de la Mancomunitat de la Ribera Baixa del pasado 7 de agosto por no haberles convocado, según señaló el propio Codoñer, en tiempo y forma adecuados.

El primer edil de Sollana se mostró contrario al modo de funcionar del ente comarcal y destacó que si no atienden a su petición, que considera justa, estudiarán la toma de otras medidas legales para conseguir su objetivo.

En su escrito piden la nulidad de la sesión extraordinaria, «tanto la convocatoria como la totalidad de los acuerdos adoptados en el mismo». En esa sesión fue elegido presidente del ente comarcal Arturo Escrig, concejal en el Ayuntamiento de Favara.

Como motivo para pedir la impugnación, Codoñer argumenta la «falta de argumentación de la convocatoria y en consecuencia falta de asistencia a la celebración de la sesión extraordinaria de la Asamblea General celebrada el 7 de agosto de 2019».

Desde el Ayuntamiento de Sollana recordaron que el día 26 de julio se les notificó la convocatoria de la sesión extraordinaria de la Mancomunitat de la Ribera Baixa para el 31 de julio y que, como único punto del día, tenía la constitución de la nueva corporación y elección de la presidencia, vicepresidencia primera y vicepresidencia segunda.

Así, los miembros designados por el Ayuntamiento asistieron a dicha sesión «y sin motivación alguna por la presidenta no se celebró dicha sesión extraordinaria y se nos comunicó que se volvería a convocar posteriormente». Posteriormente, según manifestaron, ya no se les convocó para la sesión del 7 de agosto, a la que no asistieron por no saberlo: «Procedimentalmente la omisión del trámite reglado conlleva la nulidad por prescindir de los trámites más esenciales del procedimiento». Según Codoñer, por tanto, la sesión celebrada el lunes 14 de octubre tampoco debería ser válida al no serlo la de agosto.