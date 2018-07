Un servicio para 0,25 consultas diarias Lunes, 16 julio 2018, 23:49

Algo que no aprenderán nunca los políticos en su afán por sacar pecho es que las cifras son como las armas: las carga el diablo. El concejal de Participación Ciudadana de Xàtiva Miguel Alcocel ha presentado como un éxito que el servicio de apoyo y asesoramiento del movimiento asociativo setabense ha atendido 30 consultas en el primer semestre del año. Un dato que en realidad viene a demostrar de qué manera más absurda ha tirado el dinero. Porque si tenemos que el número de días laborables de un semestre viene a ser de 120 nos encontraremos con que dicho servicio ha despejado una media (30/120) de 0,25 preguntas diarias.

La niña mimada del Consell. No era necesario que el consistorio hiciera notar que desde el año 2015 la Generalitat ha aumentado un 62% las ayudas a Xàtiva en concepto de Servicios Sociales. Desde el primer momento observamos, y así se lo hicimos saber a nuestros lectores, que Ximo Puig tenía depositadas en Xelo Angulo todas sus complacencias. Y el tiempo no ha parado de darnos la razón. En tres años ha pasado de bregar para ser concejala con sueldo, obligando a Cerdà a superar el número de liberados de Rus, a presidenta del Fons Valencià de la Solidaritat, Medalla de la Generalitat con ocasión del XXV aniversario de dicha entidad, vicepresidenta de la Confederación de Fondos de Cooperación y Solidaridad, secretaria general del PSPV de Xàtiva... ¿Qué error ha cometido al contarlo? El mismo que Alcocel: admitir que buena parte de esas subvenciones se las han gastado en contratar a trece personas. Lo que se dice picos, palas y azadones.

Se traspasa la papelería Martí. Desde que a finales del año 2013 los dueños de la pizzería El Padrino Due se hicieron cargo por un año de la gestión de Dulces Campos que el sector de la pastelería no deja de ser noticia. Ahora lo es por el traspaso de Martí, de la calle de Gregorio Molina, 20, un obrador que ha gozado del respeto y la confianza de los clientes durante décadas. Según nuestros informantes, el motivo no es otro que el habitual en este tipo de establecimientos: la jubilación del dueño, Juan A. Martí Lluch, y la falta de relevo generacional para proseguir con el negocio.

Uso indebido de dinero público. Que la exalcaldesa de La Font de la Figuera María José Penadés es una mujer de armas de tomar es algo sabido. Lo que no era ya tan conocido es que tiene un don especial a la hora de apreciar incorrecciones. En el último pleno del consistorio fuentehiguerense se escandalizó cuando el actual alcalde, Vicent Muñoz, reconoció haber pagado con fondos municipales un autobús para trasladar a Valencia a quienes quisieran manifestarse a favor del aumento de las pensiones. Un uso partidista del dinero público, como poco, en el que también han incurrido en los últimos tres años la presidenta de la Mancomunidad de Municipios de la Costera y la Canal y la concejala de la Mujer de Xàtiva, por lo menos. Sus colegas de Xàtiva, en cambio, no cayeron en la cuenta de que eso es lo que se hacía en tiempos de Franco.

Setabenses en la clandestinidad. Se ha corrido la voz de que el presentador de Radio Nacional de España, SER y Televisión Española Joaquín Prat nació en Xàtiva en 1927, pero todos los esfuerzos por averiguar en qué calle y durante cuánto tiempo vivió en la capital de La Costera han resultado baldíos. Y es que Prat Carreras presumía de ser valenciano, pero casi nadie recuerda que concretara de qué parte de Valencia era. El galardonado con dos premios Ondas y otros tantos galardones nacionales como mejor presentador de radio y mejor conductor de televisión falleció en 1995. Sus hijos Joaquín, Alejandra y Andrea también se han dedicado a la televisión.

Muchas luces son esas. Ya le gustaría a Electricidad Maset y similares que todos los hogares se permitieran toreradas como la que está haciendo el antitaurino Ayuntamiento de Xàtiva en lo tocante a iluminación viaria: cambiar las luminarias de toda la ciudad. 70 calles, unos 700 puntos de luz va a renovar en la segunda fase, que ya está en marcha. Cuando lo normal es que la gente no sustituya las bombillas hasta que no se funden. Y entonces ya elige y reemplaza en función de sus posibilidades económicas. O las pone de bajo consumo o se gasta el doble de dinero y las pone de diodos luminiscentes o LED. En cualquier caso, esto de renovar el parque de luminarias y farolas es una inquietante constante en todos los ayuntamientos. El de Valencia durante el mandato de Rita Barberà, Juan V. Jurado, perdió la cuenta de las veces que las cambió. Ahora contaminantes, ahora respetuosas con el medio ambiente. Ahora de bajo consumo, ahora led. Un sin parar.

Muy viable no ha de ser la piscina. La existencia o no de un estudio de viabilidad del cubrimiento de la piscina de Les Pereres es de comedia de enredo. Cuando el Partido Popular se lo pidió en la comisión de Hacienda del pasado mes de mayo, el tripartito alegó que no se lo podía entregar porque no lo tenía ni lo iba a encargar hasta que no lo necesitara para fijar los precios de los baños. Un disparate tan grande como la Seo porque un estudio de viabilidad es lo primero que debe hacer cualquier empresa pública o privada antes de emprender cualquier proyecto, sea éste el que sea. Amén de que no era eso lo acordado en la junta de gobierno del 12 de junio del pasado año 2017 y lo afirmado por Pedro Aldavero en diversos escritos y declaraciones en el sentido de que el adjudicatario del proyecto debería aportar un informe de estas características. El caso es que Jorge Herrero ha llegado ahora a la conclusión de que dicho estudio obra en poder del equipo de Gobierno desde mayo del año pasado. ¿Por qué no desvela su contenido, caso de ser así? Es lo que resulta más mosqueante en todo este asunto.