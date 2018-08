Un sepulcro condal cubierto de excrementos Martes, 21 agosto 2018, 00:17

El sepulcro del pretendiente de la corona de Aragón muerto durante su encierro en el castillo de Xàtiva ha permanecido durante meses cubierto de excrementos porque ningún empleado municipal se percató de que la capilla ordenada erigir por la mujer de Alfonso el Magnánimo en 1433 para que lo acogiera se había convertido en un palomar. Nadie era consciente en el ayuntamiento de que los supuestos restos de Jaime II de Urgel el Desdichado que Carlos Sarthou extrajo de la iglesia de Sant Francesc y depositó en un sepulcro labrado al efecto, únicamente visible a través de una mirilla, hasta que un turista catalán llamado Josep M. Canyelles lo denunció el pasado día 13. «Sé que están haciendo reformas -afirmaba el señor Canyelles en un escrito dirigido a Turismo- pero tener así la tumba de quien podría haber sido el sucesor de Martín el Humano (...) me parece lamentable». La reacción, afortunadamente, no se hizo esperar y 24 horas después, la aludida oficina le pidió disculpas y le mandó unas fotos en las que demostraba que «la tumba del conde de Urgel vuelve a presentar el aspecto adecuado». Imaginen la impresión que se llevarían los otros 80.000 visitantes que, según declaró el alcalde esa misma mañana en la inauguración de la nueva oficina turística, tuvo el castillo en 2017: La urna del pretendiente de la corona de Aragón cubierta de guano.

Xàtiva restaura obras llevadas a Canals. El Ayuntamiento ya no sabe qué hacer para ampliar o cuando menos prolongar la cesión en depósito del cuadro de la Santa Cena de López. LAS PROVINCIAS ha podido averiguar que ha financiado la restauración pinturas del Real Monasterio de Santa Clara, a pesar de que desde que las religiosas abandonaron el cenobio se encuentran depositadas en el convento de Canals. Por cierto que muy pocos setabenses saben que la cesión de esta obra pintada por López en 1805 la firmó el provincial de la orden franciscana en Valencia en representación de las monjas. Un fraile que, casualmente, de seglar había militado en el PSOE y trabajado como secretario del alcalde de Alcoi Josep Sanus.

Sin aire acondicionado en la Casa de la Enseñanza. No sólo las obras depositadas en el Museo del Almudín han estado climatizadores hasta ahora en que igual les ponen abanicos porque el anuncio de la mejora que se va a llevar a cabo no pudo ser más ambiguo. La sala del Museo de la Casa de la Enseñanza donde se presentó el libro de feria también carecía de aire acondicionado, aparte de megafonía. Un detalle este último disculpable, siendo generosos, porque no estaba previsto celebrar allí el acto.

Una Iglesia en cuadro. Al hilo de lo que se viene debatiendo a raíz de la homilía que pronunció el abad Bonet Bonet el día de San Félix cabe aportar un dato incontestable. Y es que la Iglesia setabense no atraviesa su mejor momento. Nos explicamos. Los tiempos en que el cabildo de la Seo, erigida como colegiata por Benedicto XIII en 1413, lo formaban doce canónigos y tres presbíteros quedaron muy atrás. En la actualidad lo componen tres curas jubilados, uno de los cuales es don Juan Aguilar Fernández, cuya jubilación como párroco de la Merced y Santa Tecla ha obligado al arzobispado a encomendar el cuidado de esta parroquia, sin dejar la suya, al de los Santos Juanes, templo que venía contando con capellán propio desde 1609.

Los pintores irán al cementerio. Para septiembre está previsto que se pinte la tapia que rodea el cementerio municipal. Falta hace. Quiera dios, de todos modos, que no sea con un cuadro mural. Porque el camposanto también tiene su leyenda, macabra en este caso, y el concejal de Cultura Jordi Estellés es capaz de encargarle a JA Espinar que la represente en un fresco como el de las ermitañas del Puig y Santa Ana.

Aquí un amigo. Acciones como la promovida por el alcalde de Enguera Óscar Martínez Poquet harían innecesarios los aparcamientos disuasorios que el consistorio habilita donde Cristo dio las tres voces. Poner un autobús a disposición de los vecinos para acudir a la Fira d'Agost es la mejor manera de evitar accidentes, congestiones y estacionamientos indebidos que, con frecuencia, se convierten en auténticas ratoneras. Un convenio de colaboración con tan gentiles munícipes ayudaría a amortizar un poco las 2,5 más que cuesta un autobús eléctrico como el adquirido por el edil Miguel Á. Lorente que un bus urbano convencional.

Por un perro que maté... Las sentidas y elegantes explicaciones que Sílvia Faus, propietaria de La Salamera, dio en la red al cliente que se quejó, foto en mano, del parco bocadillo de sepia que le habían servido en este café de la Alameda deberían hacer reflexionar a todos aquellos internautas que, con razón o sin ella, se dedican a dispensar elogios o anatemas sin reparar en el daño que puedan causar sus apreciaciones al comerciante o al hostelero que haya tenido la suerte o la desgracia de cruzarse en su camino. Internet está permitiendo ejercer de crítico (gastronómico, de moda) a todo el mundo y no todos poseen la preparación adecuada para el ejercicio responsable de la crítica. No es el caso, pero destruir la reputación de una persona o de un establecimiento está hoy en día más que nunca al alcance de cualquier irresponsable que no calibre la fuerza destructiva que la informática ha depositado en sus manos. O sí y por eso la emplea para denigrar a competidores, perpetrar las más viles venganzas -Ahí están las numerosas denuncias por volcado de fotografías íntimas para demostrarlo- y sentirse importantes, 'influyentes' porque importante es el poder corrosivo que posee el medio.

Oficial sólo significa una cosa. Es tal la creencia de que la red es una barra libre que hay un internauta que ha solicitado al Ayuntamiento de Xàtiva que le explique por qué impide «arbitrariamente» -¡ojo!- que «los ciudadanos puedan interactuar en cuentas oficiales del citado organismo». Ah, y que ha montado un número hasta allá porque no puede decir lo que le venga a la boca en la cuenta de -pásmense- la policía local. Todo ello, además, emboscado tras un seudónimo que él mismo califica de «público y notorio» sin aclarar en qué basa tal afirmación.

Un millón anual más. No se pueden imaginar lo tranquilos que nos deja saber que sólo tendremos que pagarle a Vytrusa un millón de euros más al año y no los 10,6 millones que la firma que haría innecesaria la existencia del COR amenazaba con reclamarle ante los tribunales. Nos quita un peso de encima saber que la indebida chulería mostrada ante Vytrusa por los mismos que claudicaron ante los contrarios al vertedero de Llanera únicamente nos costará un ojo de la cara. 'Manolete, Manolete: si no sabes torear para qué te metes'.