Canals no deberá pagar 215.000 euros que exigía la adjudicataria del desarrollo del polígono El Corcot, PROYEXVA SLU. Después de ser firme la sentencia del TSJCV, en la que se desestima el recurso presentado, se ha dictaminado que el Ayuntamiento no deberá pagar los 214.975,93 euros, más intereses, reclamados por la mercantil de Guerola Transfer. Así, Canals suma más de 1,2 millones que no deberá pagar tras varias sentencias.