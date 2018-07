No hay más semanas que la de feria Farola fundida junto al palacio. Miércoles, 11 julio 2018, 00:42

Eso de que después de la feria plantarán árboles en los alcorques viudos existentes en la Alameda no se lo cree nadie. Y menos la concejal de Jardinería P. Gimeno Calabuig. También declaró el alcalde Cerdà a LAS PROVINCIAS a principios de 2017 que si en febrero no habían quedado subsanados todos los achaques que sufren los plátanos del paseo tomaría personalmente cartas en el asunto. Y a la marcha que va antes embaldosarán algún alcorque más que repondrán los ejemplares perdidos. Para este consistorio setabense el año sólo tiene una semana: la de feria. Las otras 51 son de relleno, como los árboles centenarios.

El cuidado de las órdenes religiosas. El alcalde de Vila-real ha felicitado efusivamente a la comunidad carmelita de esta localidad de La Plana con ocasión del CCC aniversario de la fundación de la Venerable Orden Tercera del Carmen. El reconocimiento por parte de José Benlloch de la labor educativa, cultural, patrimonial y social que vienen prestando los frailes en esta industriosa población es algo que debería servir de guía a su camarada Roger Cerdà. Quizá le ayudara en la tarea tanto de asegurar la permanencia en Xàtiva de las órdenes que aún tienen casa en la ciudad, como de evitar que se reproduzcan abandonos y deserciones como la de las clarisas, que se marcharon con el santo y la limosna patrimonial.

Suay nos debe un desfile. Después de pronunciarse mayoritariamente en favor de Pablo Casado (57,14% de los votos) en las primarias del PP y en menor medida de Soraya Sáenz (28,57) y Dolores Cospedal (14,28), se preguntaron días atrás qué fue del desfile que Miquel Suay tenía que celebrar en Xàtiva durante el primer trimestre del presente año. El alcalde, Cerdà Boluda, se desplazó a Barcelona en junio de 2017 para arropar, nunca mejor dicho, al diseñador setabense en la presentación de la colección de ropa masculina inspirada en los Borja. En septiembre coadyuvó a la tradicional apropiación del conjunto del linaje que practica Gandia al sumarse al desfile que Suay realizó en el palacio ducal gandiense. Negó entonces haber contribuido con ello a adjudicar a Gandia todo el interés turístico borgiano a pesar de que la suya es la rama menos atractiva de la familia. Y se comprometió, al igual que su patrocinado Suay, a realizar un tercer desfile en Xàtiva. Pero esta es la hora en que ni uno ni otro ha cumplido su palabra.

Haz lo que digo, no lo que hago. El PP ha denunciado asimismo que, con la cantidad de lámparas, bombillas y luminarias que lleva cambiadas I. Reig Sanchis, y se le ha olvidado reponer la de una farola de la nobiliaria calle de Montcada. Situada, y esto ya lo añadimos nosotros, no en una casa cualquiera: en la de los Sanç de Sorió, un edificio que data del siglo XV cuya inclusión en el catálogo de bienes de interés local ha sido requerida por la dirección general de Patrimonio al Ayuntamiento de Xàtiva. Corporación que a su vez instó a los propietarios de la casona a asegurar su conservación. Pues bien, lleva fundida desde hace meses y no hay forma de que la cambien. Un segundo detalle contribuía este sábado a retrotraer un poco más en el tiempo a la principal arteria de la Xàtiva medieval: un boñigo de los que ya no se ven por las calles. Signo inequívoco de que el dueño del equino no le había puesto el obligado pañal a su animal.

Un junio algo más fresco. Que no se nos alarme nadie respecto al calor. La temperatura media del mes de junio (24,1º) fue un 0,5º inferior a la media de los últimos cuatro años y la media de lo que llevamos de julio (27,5º) apenas está siendo un 0,2º más alta. Para el observatorio de Rafael Jordà la máxima del año (35,8º) se produjo ya en julio. Dato que coincide con el que aporta J. Doménech Prats, el observador de la plaza de toros, salvo por una décima menos (35,7º). Por lo que se refiere a las precipitaciones, en junio se acumularon 74 mm de lluvia, 39,50 más que la media (34,5). A estas alturas del año han caído 240,2 mm, el 52,9% de la media, que son 454 mm. Cifras mucho más altas que las registradas en el centro de la ciudad, por cuanto en el entorno de la plaza de la Bassa únicamente llevan contabilizados 181.8 mm.