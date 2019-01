Una semana para desmentir Martes, 29 enero 2019, 00:01

Una semana ha tardado el alcalde de Xàtiva Roger Cerdà en desmentir las afirmaciones del concejal de Patrimonio Ignacio Reig en el sentido de que el ayuntamiento había renunciado a la subvención de 240.000 euros, adjudicada ya por la Diputación a la firma Bertolín, para las obras de acondicionamiento de la plaza de toros. «Me llamó el jefe de gabinete del presidente de la Diputación -alegó- para comentarme que tenían un informe en el que se afirmaba que el proyecto era inejecutable, ya que no se sabía qué obras había que hacer, ni si el dinero destinado era suficiente».

«Necesitamos 800.000 euros». ¿Y no le dijo Santa Rita, Rita? No. ¿Ni le aseguró que se harían cuantas correcciones fueran necesarias con tal de no perder ese dineral? No. ¿Ni lo más obvio: que no sería la primera vez que una obra se realizase por fases? Pues no porque «los técnicos nos dicen que para tener la plaza en condiciones necesitamos del orden de 700 (sic) o 800.000 euros». «Sería irresponsable hacer obras en un recinto que ha de ser sometido a un peritaje judicial», explicaba Roger Cerdà, sobre el proceso contencioso administrativo por presunto delito de prevaricación administrativa y tráfico de influencias, que ha sido reabierto por la jueza, además de la causa penal incoada contra el secretario municipal, Antonio Vela, para el que ya hay fecha de apertura de juicio oral, el próximo jueves 27 de junio en el Juzgado de lo Penal número 12 de Valencia. La afirmación de que están dispuestos a acondicionar el recinto para que obtenga la licencia de actividad y puedan celebrarse en él «toros o cualquier otro tipo de espectáculo», fue una más en este contexto. Un contexto en el que ni siquiera consideró oportuno aclamarse a la voluntad popular expresada en un referéndum amañado desde la misma pregunta.

El PP recuerda que Cerdà sostenía que a Fitur sólo debían ir técnicos y expertos

Los taurinos, sin contestación. También han confirmado los tres colectivos taurinos de Xàtiva que pedirán pruebas al alcalde en lo referido a esta subvención frustrada porque no se creen sus palabras. Instan, además, a los grupos de la oposición a exigir un pleno extraordinario sobre este asunto. Por otra parte, están a la espera de la contestación a tres escritos presentados en octubre en el consistorio solicitando realizar un festival benéfico para el mes de marzo, y si no puede ser en la plaza de toros, la licencia para instalar una plaza portátil, así como la creación de una comisión para organizar los actos conmemorativos del centenario de la plaza de toros, cuya inauguración oficial fue el 15 de agosto de 1919.

No se las lleva el viento. El Partido Popular volvió por donde solía dos o tres años atrás y echó mano de la hemeroteca para recordarle a Roger Cerdà lo que opinaba sobre la presencia de concejales en Fitur cuando estaba en la oposición. «Los políticos -aseguraba Cerdà en 2014- no hace falta que asistan a hacerse fotos y pasar días en Madrid» con cargo al ayuntamiento. «A Fitur -agregaba en aquel entonces el ahora primer edil- tendrían que ir técnicos municipales y expertos en promocionar Xàtiva y llegar a acuerdos con empresas». El comentario, publicado en el órgano de expresión del Partido Popular, concluía asegurando que, además de Cerdà y de la concejala de Turismo Mariola Sanchis, la expedición municipal la formaban el concejal de Fiestas Pedro Aldavero, el jefe de prensa del consistorio y la secretaria del alcalde.

Gol en propia puerta. No menos contundente era el uso que hacía la formación conservadora de una fotografía difundida por el mismo ayuntamiento en la que aparecían el alcalde y Aldavero en «una reunión de trabajo [mantenida] con Saravanam Balasubramanian, representante de la India en Fitur, para hablar -añadía Cerdà en su perfil- del potencial y oportunidades turísticas de Xàtiva». Pero, ¿qué ocurría? Pues que mientras en la imagen que el Partido Popular aportaba como contraste se veía a una chica y a un supuesto cliente sentados ante una mesa llena de prospectos y folletos, en una clara «actitud proactiva de promoción y venta de oferta», la instantánea oficial muestra a Roger Cerdà y a Pedro Aldavero escuchando al indio con «la mesa vacía y los brazos cruzados». Cosa que, efectivamente, es verdad.

Barbarismos gastronómicos. A lo que tampoco se pudo resistir la corporación fue a pecar de «modelna» indicando que el día 24 celebraría «un 'showcooking' con un producto autóctono que se utiliza mucho en las cocinas de la localidad». Con lo poco que les habría costado decir que demostrarían cómo se preparan los buñuelos de bacalao con ajos tiernos. O lo bien que habrían quedado anunciando, como se ha hecho siempre, una degustación de platos típicos. Pues no señor. Tenía que dejar caer un barbarismo innecesario. ¿Pensarán que si no salpimentan las circulares de anglicismos no dan la talla cuando es al revés? Señor, con lo clarito que estaba de la agencia Efe: «La Comunidad Valenciana llevará a Fitur la riqueza de su oferta gastronómica».

«A bon sant s'encomana». Esquerra Unida invitó a dar una conferencia en la ciudad de Xàtiva a la concejala de Valencia por Podemos María Oliver, una arquitecta que participó en la reconstrucción del Monasterio de la Valldigna impulsada por la polémica Fundación Jaume II el Just, colaboró en dos promociones del IVVSA durante el mandato de Rafael Blasco Castany y certificó obras para CIEGSA, empresa pública famosa por encarecer la construcción de colegios. ¿No tenía a nadie mejor para este fin?

Quieren más impuestos. En Compromís no sólo andan a la greña entre ellos. Están convencidos de que la gente está encantada de que la frían a impuestos. De otro modo no se vanagloriarían en su órgano de expresión de que, gracias a su camarada Clara Ferrando, el Govern del Botànic va a poner en marcha la Agència Tributària Valenciana, que definen como «una herramienta clave para la modernización de la recaudación y gestión de tributos e impuestos, la lucha contra el fraude y la evasión fiscal». Como si no tuviéramos bastante con una AEAT.

Un 6'77% más de inscritos en la Seguridad Social. Xàtiva cerró el ejercicio de 2018 con un total de 9.796 afiliados a la Seguridad Social, 621 más que el ejercicio anterior, lo que representa un aumento de 6,77%. El número de inscritos en el régimen general (7.212) se incrementó en la misma cantidad antes mencionada, 621, porque la mayor cantidad de autónomos (31, lo que arroja un total de 1.994) fue absorbida por la pérdida de un total de 30 cotizantes del sector agrario (447) y, aunque suene exótico, uno del marino. El cómputo general lo completan 143 empleadas del hogar.