Los Secretos estrenan el nuevo espacio de conciertos en Ontinyent Los Secretos. / lp Las actuaciones del grupo madrileño, La Pegatina, La Habitación Roja y los semifinalistas del Sona la Dipu serán en la esplanada de Tortosa SOFÍA SÁNCHEZ ONTINYENT. Martes, 21 agosto 2018, 00:17

Los Secretos, uno de los grupos más representativos del pop español, revivirán sus cuarenta años de historia musical hoy, en Ontinyent. Lo harán con un a actuación que estrena la esplanada de Tortosa i Delgado como a espacio de conciertos y que tendrá entrada gratuita. Será también la primera actuación de 'Ontinyent en Concert', la programación musical que impulsa el Ayuntamiento para la 'Setmana Gran' de las fiestas de Moros y Cristianos.

Además del grupo madrileño, destacan las actuaciones de La Pegatina y La Habitación Roja, mañana a las nueve de la noche. También actuarán los grupos semifinalistas del concurso musical 'Sona la Dipu'.

El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, señalaba la diversidad de una programación con conciertos pensados para todos los sectores de edad. «Hacemos una clara apuesta por las fiestas de acceso libre y gratuito, a excepción del concierto de Sona La Dipu, que tendrá una entrada a precio muy asequible», ha explicado el alcalde de la localidad.

Por su parte, la concejal de Política para las personas, Sayo Gandía, destacaba la novedad que supone el uso de la reformada esplanada Tortosa i Delgado, como espacio principal para las actuaciones. Se trata de una ubicación con un aforo de entre 3.000 y 3.500 personas, que la concejal califica de 'suficiente', además de tratarse de un enclave 'accesible y agradable', a pocos metros de la Plaza Mayor y del castillo de fiestas. Las dos noches de conciertos se completarán con más espectáculos músicales, a lo largo de la semana, en la Glorieta, orquestas y discomóviles.

Esmorzar de Llágrima

El domingo se reunieron alrededor de 400 personas en el Casino de la Societat de Festers, para rendir homenaje a los festers que han fallecido durane el último año.

Durante el acto, el alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, protagonizó una emotiva intervención en la cual recordaba a su padre. «Cuando estaba nuestro presidente hablando en In Memoriam, no podía sacármelo de la cabeza ni un solo momento.», relataba Rodríguez. «Os haré una confesión: todavía hoy no he conseguido hacerme el nudo de la corbata y sé que tal día como ayer, subía a la caseta de mis padres con todas las corbatas que iba a necesitar durante toda la semana», continuaba el alcalde.

Jorge Rodríguez también tuvo palabras de agradecimiento para el Presidente de la Societat de Festers, José Rafael Sanchisen, en las últimas fiestas de su mandato. «Nos despedimos de un magnífico presidente», declaró.