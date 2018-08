Sanidad aumenta en más de tres millones la inversión en el Departamento Xàtiva-Ontinyent Margarita Llaudes, gerente del Departamento Sanitario Xàtiva-Ontinyent. / lp El mayor gasto realizado en los dos últimos años ha sido para adecentar unas instalaciones «abandonadas» y renovar aparataje «obsoleto» BELÉN GONZÁLEZ XÀTIVA. Viernes, 17 agosto 2018, 23:58

En dos años, el Departamento Xàtiva-Ontinyent ha pasado de disponer de una inversión media anual de 200.000 euros a 4 millones. Así lo ha asegurado la gerente, Margarita Llaudes, quien el próximo mes de septiembre cumple dos mandatos al frente de este amplio departamento sanitario, que incluye los hospitales de Xàtiva y de Ontinyent y todos los centros de salud y consultorios de las comarcas de La Costera, La Canal de Navarrés, La Vall d'Albaida y parte de la Ribera Alta.

Llaudes asegura que a su llegada se encontró con unas instalaciones «abandonadas», con aparatos obsoletos y con un Departamento «apagado». «La gente estaba desilusionada, esperaban cambios y creo que le hemos dado un poco de color», manifiesta, apuntando al respecto que se ha recuperado la comunicación. «Ahora no hay puertas cerradas, realizados reuniones periódicas donde se hacen críticas y se aportan ideas», insiste, además de ponerse en marcha una Comisión de Calidad.

Es precisamente desde esta Comisión donde se está trabajando en un Plan Estratégico para priorizar las necesidades. Actualmente, según informa, es prioritario el incrementar la plantilla, que es la misma desde el año 2005, a pesar de haberse incrementado la cartera de servicios. «Todos los servicios necesitan personal, aunque hay algunos más necesitados como Urgencias o Medicina Interna», apunta.

No obstante, la gerente de este Departamento, asegura que dado el incremento de presupuesto tan importante con el que contó desde el primer año al frente se han podido hacer inversiones tan básicas pero necesarias como cambiar los sillones rotos de muchas salas; comprar camas nuevas o poner sillas en servicios como Farmacia, donde los pacientes que esperaban para recoger medicamentos no tenían donde sentarse. También se han pintado los centros de salud, que llevaban décadas sin haberse hecho y dos de las inversiones que Llaudes destaca son el área de Urgencias del hospital de Ontinyent y el de Oncología de Xàtiva. «Cuando vi donde tenían que esperar pacientes y acompañantes para el tratamiento se me partió el alma. La sala de espera era el pasillo y a los pacientes que estaban durante todo el día con el tratamiento ni se les daba de comer», asegura.

También se han adquirido aparatos nuevos para todos los servicios, porque asegura que «si se hubiera roto alguno, no se podría arreglar porque ya no existen en el mercado». También se ha recuperado un servicio muy demandado en Ontinyent como era un anestesista para el parto epidural.

Precisamente, sobre el nuevo hospital de Ontinyent, asegura que va a muy buen ritmo y que supondrá un salto de calidad asistencial para los ciudadanos de todo el departamento, porque incrementará el número de camas y contará con nuevos servicios como un área de rehabilitación para el daño cerebral.

Sobre otros proyectos pendientes y demandados como son el incremento del parking del hospital de Xàtiva y un nuevo centro de salud en la localidad, Margarita Llaudes indica que en el momento que el Ayuntamiento ponga a disposición el suelo necesario, está segura que la Conselleria dará el visto bueno. En el caso del aparcamiento, se incrementaría en 200 el número de plazas, además del proyecto pendiente de transporte público de Obras Públicas, que posibilitará que municipios pequeños cuenten con servicio de autobús para acudir a los hospitales diariamente.

Llaudes es optimista con contar con la inversión necesaria para todos estos proyectos y no cree que la reversión del Departamento de La Ribera les afecte por el hecho de que Conselleria destine allí más fondos. «Los presupuestos se hacen para cuatro años, pero además, aunque me consta de la inversión que necesita la Ribera dada la situación que se ha encontrado el nuevo equipo directivo, cuando se vendía que era un hospital de última generación, no creo que nos perjudique».