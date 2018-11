«Si tengo salud seguiré dando guerra» Josep Gregori posa en la nueva sede de Edicions Bromera. / lp Josep Gregori Sanjuán Editor de Edicions BromeraConsidera difícil anticipar el futuro del sector «porque hace diez años se pensaba que la vida del libro en papel iba a ser limitada» MANUEL GARCÍA Jueves, 1 noviembre 2018, 23:11

alzira. En su recién inaugurada nueva sede y en las semanas más vertiginosas de actividad del año, con motivo de la trigésima edición de los Premis Literaris Ciutat d'Alzira, el máximo responsable de Edicions Bromera mira al pasado y al futuro y desvela algunos de sus gustos literarios.

-En el año en que los Premis Literaris Ciutat d'Alzira alcanzan su 30 aniversario puede ser un buen momento para echar la vista atrás y recordar cosas que han variado.

-Ha habido cambios en muchas áreas, pero por lo que respecta a la tecnología, recientemente hemos recibido los aspirantes al Premi de Novel.la Ciutat d'Alzira en formato electrónico. Esto antes era impensable. Además, y gracias a las nuevas comunicaciones, las reuniones del jurado son más sencillas y cuando nos juntamos todo es más fácil. Son sólo dos ejemplos de lo que ha mejorado la organización.

-Y si miramos hacia el futuro, ¿dónde prevé que esté el sector, no ya en 30 años, sino en 10?

-Es muy difícil prever el futuro porque hace diez años pensábamos que la vida del libro en papel iba a ser limitada y que se iba a leer sólo digitalmente. Hemos visto que no. Que aunque sufriendo, las librerías continúan abiertas.

-Y usted, en lo personal, acaba de cumplir 59 años ¿dónde se ve dentro de diez?

-A mí esto me gusta tanto... Tengo sentimientos contradictorios. Por un lado me gustaría dejar paso a la nueva generación que viene por detrás pero no veo el día para jubilarme. Yo era maestro y si lo fuera, estaría muy cerca de jubilarme. Si tengo salud, seguiré dando guerra. Además, tengo a mi lado un equipo muy bueno que me sigue motivando a continuar.

-¿De qué autor se lo compra todo?

-De John Banville, aunque escribe demasiado. De los de aquí, pues hay muchos...

-La autoedición y la aparición de nuevas editoriales que garantizan la publicación de un libro tenga la calidad que tenga. ¿Qué le parece?

-Ésta es la gran diferencia entre las, digamos, editoriales de siempre y aquellas empresas que facilitan el deseo de algunas personas de ver su obra impresa.

-Pero se cae en que se publica todo valga lo que valga.

-Por descontado, pero nosotros tenemos filtros. Uno de ellos son los premios literarios y otro son nuestros asesores literarios, que leen los textos que nos llegan para que sólo se publique lo que tenga calidad.

-Pero el ego de las personas también influye a la hora de querer ver publicado su libro.

-Todos tenemos nuestra vanidad, ya sea en la literatura o en otro tipo de artes. Está bien que una persona tenga aficiones, sea la que sea, eso no es criticable. Pero hay que distinguir entre publicar y saber que lo que se publica tiene calidad.

-¿Recomendaría usted a un autor que comienza optar por la autoedición?

-No. Le recomendaría que participara en los premios literarios porque es la puerta de entrada de la mayoría de escritores que yo conozco. La segunda vía es enviando tu original a una editorial, pero esto es más difícil. A nosotros nos llegan libros cada día.

-Y finalmente, unas preguntas sobre libros y autores. ¿Cuál es el libro que más ha regalado?

-(Piensa durante algunos segundos). Tal vez puede que sean los libros de biografías de valencianos ilustres de Joan Francesc Mira.

-¿El último descubrimiento que ha hecho y que no para de recomendar a sus allegados por el motivo que sea?

-Me sorprendió mucho 'Si ha nevat', de Paco Esteve. Es un autor que no conocía. Ganó el premio Enric Valor de novela, lo leí y me encantó. Es fascinante porque, desde el realismo mágico, cuenta historias relacionadas con el cultivo de la nieve en los neveros de la sierra de Mariola y también habla de los sanadores. Otra novela que me ha gustado mucho últimamente fue 'El temps és mentida' de Joanjo Garcia, que ganó el premio de novela Ciutat d'Alzira.

-¿Un clásico con el que no haya podido?

-Creo que a mucha gente le ha pasado, pero no pude con una traducción al catalán del 'Ulises' de Joyce.

-¿Y algún autor o libro que no haya leído y que pueda ser llamativo?

-No he leído nada de Almudena Grandes por el momento.