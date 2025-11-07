Salud Pública detecta parámetros de un herbicida en el agua de Bixquert de Xàtiva pero no establece restricciones al consumo tras evaluar el riesgo La comunicación ha sido objeto de cruce de acusaciones entre el PP local, que denuncia que el Ayuntamiento ha ocultado la información, y el equipo de gobierno que asegura ha cumplido con las instrucciones de Sanidad y lanza un mensaje de tranquilidad a la población

B. González Xàtiva Viernes, 7 de noviembre 2025, 19:58 Comenta Compartir

La Dirección General de Salud Pública remitió a principios de esta semana comunicación al Ayuntamiento de Xàtiva informando que el agua de la zona de abastecimiento Xàtiva-5 Bixquert «no es apta para el consumo», al haberse detectado en la análitica regular que se realiza presencia de un herbicida.

Concretamente se ha detectado una incidencia para el parámetro Terbumeton desitil, un producto cuyo uso está prohibido desde hace más de dos décadas y que se solía utilizar para los cítricos. Una incidencia que determina, según han explicado desde Salud Pública a LAS PROVINCIAS, según la normativa, que el agua no apta para el consumo, pero que, en este caso, no ha conllevado la restricción porque aseguran que, a día de hoy, el agua puede ser beber.

Y es que según la comunicación de la Dirección General de Salud Pública, tras realizarse una evaluación cualitativa del riesgo, el resultado ha sido que «es improbable que se produzca un riesgo inminente para la salud en la población», de ahí que no se haya prohibido su consumo.

Eso sí, se ha dado al Consistorio un plazo de 3 meses para adaptar las medidas adecuadas, como puede ser aplicar «técnicas de tratamiento apropiadas para modificar la naturaleza o las propiedades del agua antes del suministro para eliminar la presencia de riesgos potenciales para la salud». En caso de que la nueva analítica vuelva a detectar este parámetro, sí que se procedería a la prohibición del consumo.

Una comunicación que ha vuelto a ser causa de enfrentamiento entre el Partido Popular y el equipo de Gobierno local. Los populares critican la falta de transparencia por parte del Ayuntamiento por no informar al vecindario de que el agua no es apta para el consumo humano, aún siendo consciente de que en esta zona, el servicio del agua no lo gestiona directamente el Consistorio.

«El Ayuntamiento como receptor de la comunicación de Salud Pública tiene que trasladar la información recibida y ponerla al alcance de todos los vecinos, y debe hacerlo mediante los canales oficiales de información ya sea en redes sociales, como a través de un bando y/o cartelería visible en las zonas afectadas, explicando claramente qué implica la declaración de no aptitud y qué precauciones deben adoptar los vecinos», ha reclamado el portavoz popular Marcos Sanchis.

El portavoz popular considera que «no importa que el suministro sea gestionado por empresas privadas, el Ayuntamiento es la autoridad sanitaria local y tiene el deber legal y moral de comunicar, prevenir y garantizar la tranquilidad de los vecinos». «La transparencia no es opcional cuando hablamos de salud pública», subraya Sanchis.

Desde el Ayuntamiento, por su parte, lanzan un mensaje de tranquilidad a la población dado que Salud Pública «no ha ordenado ninguna restricción del consumo del agua, ni la difusión de ninguna alerta a la población en este sentido».

Recalca que desde la Dirección General de Salud Pública se indica que no hay riesgo inminente para la salud de la población y que se ha dado un plazo de tres meses al gestor del servicio para subsanar la incidencia.

Competencia de Conselleria

«Este asunto está bajo la responsabilidad de la propia Conselleria de Sanidad, en manos del PP, y de la empresa gestora del suministro, que fue visitada este jueves por los técnicos municipales. Cualquier insinuación en contra de estos argumentos es totalmente irresponsable», lamentan desde el Ayuntamiento y piden al PP que no trasladen la responsabilidad a la administración local porque es un tema competente de la Conselleria de Sanidad y la empresa gestora y si consideran que se debe informar a la población, que se lo comunique a la propia Conselleria.

«El Ayuntamiento ha cumplido con su labor siguiendo las instrucciones de la Dirección General de Salud Pública y reuniéndose de inmediato con el gestor del servicio», recalcan.

No es la primera vez que como consecuencia de la presencia de este parámetro en el agua potable, Salud Pública determina que el agua no es apta para el consumo humano, pero no prohíbe que se beba. Pasó en Alzira, en 2013 y más recientemente en Masalavés, en agosto del año pasado.