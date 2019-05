El Ribera Alta l'Alcúdia se queda cerca del ascenso Los chicas del Ribera Alta se quedan muy cerca del ascenso. / lp A. T. Martes, 14 mayo 2019, 00:29

A un paso del ascenso a División de Honor Plata se ha quedado el equipo femenino del Ribera Alta l'Alcúdia en la fase disputada en Gavà este fin de semana. La derrota por 21 a 19 ante las anfitrionas, Handbol Gavà 21-19, ha relegado a las de la Ribera a la segunda posición del torneo y no consiguen el premio del ascenso. La fase comenzó de la mejor forma con la victoria 25 a 20 contra el Ágreda soriano. La clave estaba en el segundo partido en un pabellón con la afición volcada con su equipo y las de Eduardo Escartí no pudieron alzarse con la victoria pese a ir por delante en el marcador en el descanso. Así, la clara victoria frente al Baztango Eskubaloia por 17 a 31 perdía ya importancia al no dar la plaza de ascenso esta temporada a los dos mejores segundos como en años anteriores.