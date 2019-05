EU retoca un cartel al modo soviético Algunos no estaban cuando se hizo esta versión de 'El cuarto estado'. Martes, 21 mayo 2019, 01:08

El retoque de fotografías está a la orden del día en el mundo de la publicidad y de la propaganda. Raro es el protagonista de un anuncio al que no se le ha quitado una arruguita, un pequeño lunar o una sombra, en el mejor de los casos. O se le ha rejuvenecido el semblante con algo más que tinte y maquillaje, en el de los más descarados. Lo que se comenta ahora por Xàtiva acerca de un cartel inspirado en 'El cuarto estado', el cuadro de Giuseppe Pellizza da Volpedo que se hizo muy popular a raíz de elegirlo Bernardo Bertolucci para anunciar la película 'Novecento', va en esta línea. Y es que en el afiche de Xàtiva Unida hay más gente de la que había cuando se hizo la foto, aunque los «incorporados a última hora» apoyen realmente la candidatura. Todo apunta a que al intentar mostrar que estaban ganando adeptos en la campaña, iniciada con una primera entrega en la que apenas aparecían los actuales concejales, el responsable de agit-prop de EU no logró cubrir completamente de adheridos el frente y decidió tapar los huecos con reservas.

Ninguna mujer en siglos. Andrés Carull, número 11 del PP, empleó el otro día un argumento que no han tenido la vista de esgrimir con anterioridad Cristina Suñer en las ocasiones en que se ha presentado como candidata a la alcaldía setabense por Compromís, y Empar Penadès, como aspirante al título en representación de Per Xàtiva en estos comicios. Argüir que después de Eugenio Blasco, Ignacio Ansuátegui, Eduardo Llagaria, Jesús Miguel Cuadrado, Manuel Casesnoves, Josep M. Calabuig Adrià, Alfonso Rus y Roger Cerdá «ya está bien que una mujer gobierne nuestro ayuntamiento». No precisaba cuál, ahí marraba el tiro, pero era obvio que se refería a María José Pla, quien encabeza la lista de los populares.

Poca afluencia a los mítines. Los mítines parciales o centrales no están concitando un gran interés ciudadano. Testigos presenciales aseguran que en el que Ciudadanos, valga la redundancia, celebró en la plaza de Calixto III había menos gente que personas forman parte de la candidatura. Ricardo Ortega Sánchez, por su parte, se encargó de propalar a los cuatro vientos digitales que en uno de los muchos actos que organizó Xàtiva Unida esta pasada semana había «20 y ninguno del barrio de Mora». El PSOE no abarrotó el salón de actos de la Casa de la Cultura. Y así todos. Hablando de asistencias, Miguel A. Lorente (Xàtiva Unida) se perdió el que tuvo lugar en la Alameda el sábado por la tarde. Estrella Jiménez excusó su asistencia alegando que estaba casando a una pareja en el castillo.

Vendedores a domicilio. Lo que sí que ha hecho la mayoría de las formaciones ha sido lanzarse a captar el voto de las pedanías como si les fuera en ello la alcaldía de la ciudad. Y algo no menos llamativo: practicar el siempre ingrato puerta a puerta. Con lo que de cura de humildad ha de suponer para cualquiera de los aspirantes, no digamos ya para el alcalde o los concejales, ejercer aunque sólo sea un rato la venta a domicilio del programa electoral. En las distancias cortas, el visitador no se puede salir por la tangente y sea lo que sea, bueno o malo, se lo dicen a la cara.

Cs mejora la apuesta de Aldavero. Lo que no ha conseguido el dúo Pedro Aldavero-Roger Cerdà en Les Pereres, que la alberca de la Ciutat de l'Esport alcance los 25 metros y pueda albergar competiciones en piscina corta, promete lograrlo Ciudadanos. El partido de Juan Giner ha hecho suyo el parecer del presidente del Club de Natación Xàtiva Antonio Herrero y se ha comprometido a recontraconvertir el parque acuático de La Murta en la piscina olímpica que fue en origen si gana las elecciones municipales. De asumir que los impuestos de hoy son las promesas de ayer todavía no ha hablado nadie. Por si les sirve de orientación les diremos que, con la experiencia que tiene el PP de Segorbe después de haber gobernado esta localidad del Alto Palancia durante 20 años, a lo único que se compromete en lo que a piscinas climatizadas se refiere es a exigirle al adjudicatario el estricto cumplimiento de lo que está estipulado en el contrato de la concesión.

Acuse de recibo. El profesor de secundaria, escritor e integrante de la Plataforma per Xàtiva nos hace notar que «para convertir una infraestructura pública desaprovechada (el hotel Murta) en una escuela pública de hostelería (FP)» no es necesario involucrar a Proexa. Y es verdad. Para eso «sólo» habría que convencer y embarcar a la Conselleria de Educación en la operación. Pero para gestionar directamente el hotel restaurante, sí. Y que nos perdone la concejala saliente Cristina Suñer, pero de lo declarado por la candidata Empar Penadés y publicado en la prensa no se deduce otra cosa que no sea una especie de hotel escuela. Una combinación que, al primar «la rentabilidad social y turística», como declaró la propia Penadés, no haría más que confirmar en todos sus extremos lo asegurado con respecto a socializar las pérdidas.

Sacar el hotel al concurso. Más razonable se nos antoja la solución que maneja la concejalía de Patrimonio. Redactar un pliego de condiciones razonable y convocar un nuevo concurso para que el adjudicatario no pierda dinero y preste ese servicio a la ciudad. Todo lo que no sea eso terminará repercutiendo sobre las arcas municipales, ya sea por impagos o por mantenimientos.