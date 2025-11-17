Los restaurantes Tremendo y Stop 2 ganan el III Concurso de Coca de Feria de Ontinyent En la modalidad amateur, Amparo Torró se lleva el premio dotado con 300 euros y un cheque consumo en los comercios locales

Los restaurantes Tremendo y Stop2 en la modalidad profesional y Amparo Torró en el amateur han sido los ganadores del III Concurso de Coca de Feria de Ontinyent, organizado por el Ayuntamiento con apoyo de la Diputación de Valencia y la colaboración de Comercio IN y AHVAL, que cerraba este lunes la programación de actividades repartiendo premios por valor de más de 2.000 euros.

El concurso para profesionales (panaderos y hosteleros) contaba con dos galardones: uno a la mejor Coca exclusivamente con elementos tradicionales (tocino, alcachofas, salchichón y pimientos), que ganaba el restaurante Stop2, y otro con la mejor Coca vanguardista manteniendo 3 ingredientes básicos, que se llevaba el restaurante Tremendo, quien ya ganó la I edición. En cada caso, los ganadores se han llevado un premio de 500 euros aportados por el Ayuntamiento, así como un cheque consumo de 100 euros aportado por comercio IN y un trofeo.

En el caso del concurso amateur, donde todas las cocas debían ser tradicionales, había 3 premios: un primer premio con 300 euros en metálico aportados por el Ayuntamiento, un cheque consumo de Comerç In por 75 euros y otro de Ahval por 100 euros, que ganaba Amparo Torró; un segundo premio con 200 euros en metálico del Ayuntamiento, un cheque regalo de Comerç In por 50 euros y 1 de Ahval por 50 euros, que se llevaba Fina Gandía; y un tercer premio con un cheque consumo de Comerç In por 25 euros y otro de Ahval por 50 euros, que era para Enrique Juan.

El jurado del certamen ha estado integrado por personas de reconocido prestigio en el mundo de la cocina y la restauración así como por los ganadores de la pasada edición y representantes de Comercio In y AHVAL.

El alcalde, Jorge Rodríguez, ha agradecido la participación en un certamen «que supone un punto de reencuentro en una jornada de fiesta local como el lunes de Fira, que hemos dotado de contenido propio con este concurso que pone en valor unos platos más tradicionales de nuestra cocina».

El primer edil también ha subrayado la buena respuesta a las actividades impulsadas en los últimos días para dinamizar la Fira, como el multitudinario concierto de DJ Totote (elegido por los y las jóvenes ontinyentins en un proceso participativo), la feria del automóvil Firauto o el propio espacio Ontifira con música y gastronomía.

En la entrega de premios ha participado el presidente de la Diputación, Vicent Mompó, junto a todo el equipo de gobierno de la entidad provincial. Mompó ha manifestado con la presencia de todo su gobierno, demostramos que la Diputación está siempre al lado de nuestras tradiciones, en este caso de la tradición gastronómica de Ontinyent». Además, ha subrayado, «eventos como estos contribuyen a promocionar el interior de la provincia».