La directora general, junto al alcalde y miembros de la corporación municipal, en la residencia. LP

La residencia Caixa Ontinyent de Xàtiva cumple veinte años

El centro, que atiende a 40 personas y cuenta con 46 profesionales, ha celebrado unas jornadas de puertas abiertas para familiares

R. X.

Xàtiva

Viernes, 21 de noviembre 2025, 15:32

Comenta

La directora general del Instituto Valenciano de Servicios Sociales (IVASS), María José Rico, ha visitado la residencia de personas con discapacidad intelectual Caixa Ontinyent del IVASS en Xàtiva con motivo del XX aniversario del centro y donde ha asistido a una jornada de puertas abiertas dirigida a las familias.

Rico ha subrayado «el modelo de atención implementado en los centros de la entidad, centrado en las necesidades de cada persona usuaria y su familia, así como en el desarrollo de programas terapéuticos y actividades de ocio que favorecen su bienestar e integración social».

El centro, que cuenta con 40 plazas y una plantilla de 46 profesionales, está situado en el casco urbano de la localidad, lo que facilita el acceso a los servicios y la participación de las personas usuarias en el entorno comunitario.

La directora general ha resaltado «la gran labor» que se realiza en este recurso del IVASS, ya que «se ofrece una atención integral a las personas usuarias asistiéndoles en las actividades básicas de la vida diaria y promoviendo programas y talleres que favorecen su desarrollo personal y participación activa».

En este sentido, ha incidido en que «en el Instituto Valenciano de Servicios Sociales estamos trabajando a diario para garantizar una asistencia digna y de calidad a las personas usuarias y sus familiares con servicios de apoyo, asesoramiento y orientación cuyo objetivo es acompañar a cada familia de la persona con discapacidad intelectual en su proyecto de vida».

La residencia Caixa Ontinyent de Xàtiva dispone de herramientas digitales y una sala Snoezelen, un espacio donde se trabaja la estimulación multisensorial mediante luces, sonidos, texturas y olores para crear experiencias controladas y personalizadas en función de cada persona.

«Desde el Instituto Valenciano de Servicios Sociales y el Govern valencià continuamos trabajando en la consolidación de una cartera de recursos mucho más inclusivos, que respondan a las necesidades reales de las personas con discapacidad intelectual y sus familias», ha reiterado la directora general.

Te puede interesar

