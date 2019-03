«Rescate» en la Penya Roja Martes, 12 marzo 2019, 00:09

Todo apunta a que eran miembros del Grupo Especial de Rescate en Altura (GERA) del cuerpo de bomberos, con apoyo de un helicóptero, especialistas que estuvieron ejercitándose el domingo a mediodía en la cumbre de la Penya Roja, de Xàtiva. La operación se prolongó durante cerca de una hora y contempló tanto el descenso de efectivos sobre la cima como la subida de una camilla y su posterior traslado en dirección al parque de bomberos. La Penya Roja y, muy especialmente, la pared de l'Aventador, en el Estret de les Aigües, atraen desde hace décadas a escaladores, que incluso en ocasiones proceden de otros países de Europa.

Éxito de manifestantes y de ventas. Casi tan contentos, si no más, que la concejala de la Mujer Francesca Chapí quedaron los comerciantes y hosteleros del éxito obtenido de la concentración feminista de la mañana y en la multitudinaria manifestación feminista de la tarde del 8-M; 3.000 personas, según la policía local. Desde la joyería Sancho hasta el último de los bares de la Alameda experimentaron una notable alza en las ventas. Y es que todo el mundo coincidía en afirmar que jamás se había visto una demostración social tan impresionante como la del viernes en Xàtiva.

El PP defiende a Ciudadanos. La actualidad nos ha dado esta semana una buena muestra de la aproximación que se está produciendo a todos los niveles entre la militancia del PP y el Cs. No en vano ha sido la organización local del partido que preside Pablo Casado, y no la que dirige Albert Rivera, la que ha recordado que el cómico que «ha llamado prostituta a Inés Arrimadas y continúa insultándola», Toni Albà, fue contratado por el equipo de gobierno que encabeza Roger Cerdà para que actuara en las Nits al Castell de 2016. «Gran nivel, el de ese año», concluye el reproche.

El PP critica a Esquerra Unida por pactar con el PSPV. El PP ha entrado en campaña pegando fuerte. Ha puesto en circulación una canción crítica con la gestión del Pacte de Sant Domènec. Una versión punzante de 'Insurrección', de El Último de la Fila, interpretada, al decir de quienes le conocen, por una persona próxima a María José Pla. Sea como fuere, lo más sorprendente sin embargo es que el interpelado por la canción no es el alcalde sino el portavoz de EU: «¿Dónde estabas Lorente/ cuando te necesité?/ Nadie es mejor que nadie/, pero tu creíste en Roger (..) Te toman el pelo una y otra vez./ Te puedes defender./ Di lo que piensas, pero de verdad./ Vas a intentar no volver a pactar. / Pequeñas tretas para continuar en la brecha».

La romería extra santoral no defraudó. El Gremi de Fusters puede darse por satisfecho. Para ser la primera experiencia no salió nada mal. Ni mucho menos. La JLF y las distintas comisiones respondieron a la convocatoria y fueron cientos los peregrinos que participaron en la primera romería a Sant Josep que se celebra fuera del santoral. Un festejo al que no faltaron la concejal de fallas, Lena Baraza, ataviada de valenciana como fallera de Gregorio Molina-Claret que es, y Roger Cerdà, que no es del ramo de la madera pero se puso inmediatamente el blusón de carpintero, para reafirmar la creencia de que es como Zelig. Adapta su apariencia al entorno.

Que vienen los rusos. La noticia de que la ciudad de Xàtiva estará presente en la Feria de Turismo de Moscú nos ha dejado un tanto preocupados. El motivo es claro: si la oferta hotelera setabense ha quedado reducida a la mínima expresión (Vernisa y Montsant) tras el cierre del hotel Murta y sólo contados visitantes del castillo -principal foco de atracción turística de la ciudad- se quedan no digamos a pasar el fin de semana sino a comer, ¿para qué nos vamos a gastar dinero promocionando los encantos setabenses en Rusia? Y, sobre todo, cuánto nos va a costar. No olviden que sólo para conseguir que el Ayuntamiento picara vinieron seis rusos. Un dato ya de por sí bastante curioso. Luego debemos tener en cuenta que hay más ferias de turismo que de cualquier otra industria. Y por último que la práctica totalidad de ellas no sirve para promocionar el turismo, sino para que las respectivas autoridades lo practiquen.

Alffredo deja Botigues. Movimiento comercial en Xàtiva. Esta semana cabe lamentar el cierre de un despacho de productos congelados de la calle Dos Molins; el completo vaciado de la amplia y lujosa tienda de modas Turia, abierta por un inversor oriental en el gran local donde en su día estuvo Rus Sport, Cerdà de Tallada, 7, y, por último, Finestlux del Mediterráneo 2016, una empresa dedicada a la instalación de puertas y ventanas sita en la Porta de Sant Miquel, 13. Parte de estas bajas las compensan la próxima apertura de una inmobiliaria en la calle de la Reina y la inminente inauguración de Eva, una peluquería mixta, en el bajo de Gregorio Molina, 25 donde en su día estuvo Frambuesa. El capítulo de mudanzas supone una nueva pérdida para el tradicional eje comercial Botigues-Trobat. Confecciones Alfredo, de Botigues, 11, se traslada a un bajo de su propiedad sito en la avenida de República Argentina próximo a El Mosset. Para acabar, el buen tiempo ha permitido a la heladería La Ibense adelantar unos cuantos días el inicio de la temporada de su establecimiento de la Albereda de Jaume I, 27. Una reapertura que normalmente venía a producirse por fallas.