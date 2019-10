Reparto del horario de la sala de reuniones REDACCIÓN. Sábado, 5 octubre 2019, 00:47

Compromís per Almussafes ha acusado al alcalde, Toni González, de «obstaculizar» el trabajo de la oposición al limitar la consulta de expedientes a una hora y media por la mañana. «Esta medida trata de impedir que trabajemos los expedientes de las comisiones y plenos como se debe», ha lamentado la portavoz de Compromís, Lourdes Moreno que recuerda que esta situación no se había dado nunca en Almussafes. Por su parte, González ha desmentido esta acusación y ha aclarado que lo que se ha limitado es el horario de la sala de reuniones pero no de consulta de expedientes. «Pueden pedir todos los días los expedientes que quieran y a la hora que quieran como lo están haciendo. Solo se ha repartido el horario de la sala de reuniones para los diferentes grupos», ha aclarado.