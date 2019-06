El reparto de áreas en Algemesí evidencia de nuevo la ruptura en el bloque de izquierdas Miembros de la corporación de Algemesí para esta legislatura. / lp El único concejal de Ciudadanos en el Consistorio asumirá Turismo y Urbanismo aunque sin formar parte del gobierno municipal MANUEL GARCÍA ALGEMESÍ. Sábado, 22 junio 2019, 00:40

La alcaldesa de Algemesí, Marta Trenzano, ha delegado las competencias en los concejales y concejalas de varios partidos con representación en el Ayuntamiento de Algemesí según ha detallado en un comunicado remitido en la jornada de ayer. El reparto de áreas evidencia una más la ruptura en el bloque de izquierdas del Consistorio, ya que Més Compromís per Algemesí no asumirá ningún tipo de responsabilidades mientras que el único edil de Ciudadanos sí tendrá áreas aunque no formará parte del gobierno municipal.

Por lo que respecta a este reparto de áreas, la alcaldía se reserva las atribuciones en materia de Hacienda.

De este modo, su socio de gobierno en la pasada legislatura y en la que ahora se inicia, Pere Blanco (EUPV-Seguim Endavant) ha sido nombrado concejal de Cultura, Trabajo, Nuevas Tecnologías y Administración Electrónica y presidente del Consell de Cultura.

El número dos de la lista socialista, Antonio García, llevará las delegaciones de Agricultura, Servicios Públicos y la presidencia del Consell de Agricultura.

La tercera en la lista del PSPV, Palma Egido, gestionará las áreas de Promoción Económica y Mercado, Fiestas, Juventud, Parques y Jardines y la presidencia del Consejo Económico y Social.

Teo Montalvà, cuarto en la candidatura socialista, ejercerá las delegaciones de Personal, Seguridad Ciudadana, Política de Protección Civil y Gestión de Emergencias y Cementerio.

La quinta en la lista de la formación de la alcaldesa, Anna Girbés, estará al cargo de las Políticas Inclusivas, la presidencia del Consejo de Políticas Inclusivas, Sanidad, OMIC y Juzgado de Paz.

Rafael Lluch, sexto en la lista socialista, se hará cargo de Deportes, presidencia del Consejo de Deportes, Patrimonio y Promoción del Valenciano.

La concejala Fina Machí, la número dos en la lista de EUPV-Seguim Endavant, llevará las delegaciones de Educación, Igualdad, Cooperación y Solidaridad, así como la presidencia del consejo escolar y el de cooperación.

La séptima en la lista del PSPV, Elisa Lluch, gestionará Transición Ecológica y Movilidad, Comunicación, Protocolo y Hermanamientos. Además, presidirá los consejos municipales de Medio Ambiente y el de Comunicación.

Ángel Ferrer, número ocho en la lista socialista, tendrá las delegaciones de Participación, Transparencia, Gobierno Abierto, Atención Ciudadana y DIAL.

Por su parte, el único concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Édgar Bresó, asumirá las competencias de Urbanismo y Turismo.

Desde la formación naranja afirmaron, en otro comunicado, que asumirán estas áreas «por responsabilidad y compromiso con el municipio», según destacó Bresó.

Según Bresó, «tras las infructuosas negociaciones entre PSOE y Compromís, la alcaldesa me ha pedido que me haga cargo de estas delegaciones. Así lo haré sin entrar en el gobierno y sin firmar ningún pacto de gobernabilidad», matizó.

«Me debo a toda la ciudadanía, a la que me ha votado y a la que no», aseguró Bresó, quien se comprometió a «ejercer una labor responsable, moderada, y basada en el interés general y el progreso de Algemesí».