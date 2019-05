Nadie reivindica Santa Clara Martes, 28 mayo 2019, 00:33

Ni uno sólo de los partidos contemplaba en sus respectivos programas lograr el retorno, en depósito o por compra, al lugar de donde nunca debió salir del patrimonio artístico mueble del real monasterio de Santa Clara. A lo más que llegaban los que se acordaron del cenobio era a proponer que la parte histórica del convento que no sea utilizada por la administración de justicia se convierta en un centro de ocio y multicultural, que maldita la falta que hace estando la Casa de Cultura y los conventos de Sant Agustí y de Sant Domènec infrautilizados.

La frase y el gesto de la campaña. La frase de la campaña la suscribía literalmente MA Lorente en uno de sus anuncios digitales. «No te pido el voto -decía-; eso lo harán los otros. Te pido una cosa más importante: que nos miremos a los ojos. Veremos que somos iguales. Que somos pueblo. I que Xàtiva eres tú». Y si esta mezcla de Vicent Andrés Estellés y Gustavo Adolfo Bécquer merece ser considerada como la frase cursi de la campaña, el gesto por excelencia lo protagonizó el candidato de Compromís Ferran Minguet al destinar la tarde del día 24 a ayudar a la SPAX en la tarea de «rescatar perros y gatos en Bixquert (sic)». Unas fotos publicadas en el órgano de expresión de la coalición daban fe de la veracidad del aserto. La más fidedigna de ellas lo mostraba vestido de pascuero, descansando del esfuerzo y acariciando a un minino.

Pasión pedánea y chaletera. Lo ocurrido en las elecciones con las pedanías y las zonas residenciales es digno de estudio. Empezó Ferran Minguet haciendo campaña en el Sorió de su familia materna y hubo hasta quien fue dos veces a Sorió, a la Torre d'en Lloris y a Annauir. El PP propuso la creación de una concejalía de Bixquert, no de Bixquert y otros sitios, como terminó diciendo, y allá que fueron todos. Empezando por Compromís, que hizo suya la idea, y terminando por PSPV, que, como al principio consideró internamente que la propuesta de la candidatura de Pla carecía de sentido, «sólo» se comprometió a nombrar un alcalde pedáneo de Bixquert. Puede que sin reparar en que con ello elevaba a ese desorden urbanístico que es Bixquert a la categoría de pedanía. Pero doctores tiene la Iglesia. Lo más gracioso es que unos chaleteros de Carraixet les recordaron que el tambor es tropa. Y ya no hubo formación a izquierda y derecha del PSOE que no asociara el nombre de este conglomerado de segundas residencias al de Bixquert. O todos moros o todos cristianos (poco practicantes, a juzgar por las estadísticas que publicamos).

El olvido de Sant Antoni. Una vez concluida la subasta y celebradas las elecciones la cuestión es: ¿Por qué un alcalde pedáneo de Bixquert o una concejalía de Bixquert y de Carraixet y ni una cosa ni otra de Sant Antoni? ¿Acaso los problemas de filtraciones del canal de Bellús, los amenazantes ribazos y el peligro de quedarse aislados o sin camino de acceso cuando el día menos pensado un desprendimiento se lo lleve barranco abajo son menos graves?