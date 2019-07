Más recinto ferial que nunca El ayuntamiento instala báculos fijos para la iluminación ferial. Martes, 23 julio 2019, 23:59

Se despejó el misterio. Los fosos excavados por el ayuntamiento a lo largo de la avenida de Selgas estaban destinados a la instalación de báculos con los que liberar a los achacosos plátanos del paseo del peso de los cables y guirnaldas que se veían obligados a soportar cada mes de agosto. El tendido permitirá asimismo disponer del suficiente número de enganches para que los feriantes dispongan de la energía que precisen para el normal funcionamiento de sus instalaciones. ¿Servirá todo este bosque de acero para que las autoridades retiren de una vez por todas las desvencijadas cajas de luz existentes en este tramo de alameda? No tardaremos en descubrirlo. De momento han venido a poner de manifiesto, por contraste, lo oxidadas que están las farolas isabelinas que la flanquean y la sensación de abandono que transmiten sin cristales.

A 40 años de un hito rockero. Esta feria se cumple en 40º aniversario del I Festival Rock, un experimento musical coordinado durante los dos primeros años por Francisco Sevilla que desgraciadamente no tuvo continuidad a pesar de que consiguió atraer a un numeroso público al parque de la Paz. El cartel de la primera edición, la de 1979, no pudo ser más atractivo para la modesta inversión que hizo el consistorio en esta aventura. Bloque, uno de los grupos de rock sinfónico más aclamados de España, cuyo guitarrista, Juanjo Respuela, continuó carrera en solitario tras la disolución de la banda, y, como contrapunto, el rock urbano de los valencianos Doble Zero, autores de un inolvidable disco bilingüe, 'Abre tu mente' (1978) y, posteriormente, con ocasión de su 25º aniversario, de un cd, 'Vivitos y cañeando' (2006).

Un año después el programa lo compusieron Leño y un conjunto local, Parabellum, formado, entre otros, por Luis Corts y Juanjo Cantador, que fue quien se encargó de organizar a partir de 1981 los tres o cuatro festivales más que se celebraron antes de que el encuentro rockero se cayera del cartel ferial. Empezó fuerte, de todos modos, porque en su debut actuó Parabellum de telonero y los míticos Lone Star, con cuyo cantante, Pedro Gené, trabó una gran amistad, como figuras invitadas.

Turismo fúnebre nocturno. En según qué circunstancias es peligroso tener ideas y en según qué otras, darlas. Aún así nos arriesgaremos. Lo que darían las distintas empresas de guías turísticos de Xàtiva por que el ayuntamiento les autorizara a organizar visitas nocturnas teatralizadas al cementerio municipal. El de Madrid las ha autorizado en el de la Almudena, una necrópolis construido en 1884, más o menos por los mismos años que el de Xàtiva, donde se llevan inhumadas más de cinco millones de personas entre las que destacan figuras como Vicente Aleixandre, Pío Baroja, Pablo Iglesias, Alejandro Lerroux, etc. La intención es ofrecer a los visitantes la posibilidad de pasear en la oscuridad de la noche por un camposanto ambientado con sonidos, músicas y acciones dinámicas y descubrir el variado arte funerario que contiene.

Fiarse del móvil. Las quejas vecinales son una caja de sorpresas. Una de las peticiones más curiosas dirigidas al consistorio en fecha reciente solicita que se saque a Google Maps del error que provoca que los conductores que pretenden subir al castillo terminen en la calle de Sant Pasqual, vulgo Pujada de Bixquert. Otra, menos tecnológica, anima a nuestros gobernantes a combatir las meadas de los perros en esquinas, árboles y mobiliario urbano.

'Vive la France!'. Lo exigían las bases porque este año se celebra el trigésimo aniversario del hermanamiento de Enguera con Melesse. El jurado seleccionó por unanimidad la obra del enguerino Alberto Ferri Barberán. Y a todos los vecinos del pueblo les ha parecido de cine el cartel anunciador de las fiestas y de la revista de esta localidad de La Canal. Pero, ¿se imaginan el revuelo que se habría formado en Xàtiva, con la propensión que hay a criticar los afiches feriales como si fueran algo más que un reclamo publicitario, si en lugar de una rebanada de sandía o un botijo apareciera una alegórica Marianne, símbolo de la 'libertad, igualdad, fraternidad', enarbolando la enseña francesa como en el cartel de las fiestas patronales enguerinas?

Colopunto suspende pagos. Colopunto, con tiendas de lencería en Xàtiva y Ontinyent, se declaró esta pasada semana en suspensión de pagos y cerró el establecimiento que poseía en el nº 18 de la calle Gregorio Molina. Con el cierre de uno de los dos negocios que se instalaron en lo que en principio fue el supermercado de Arcadio Pascual, sólo quedan en funcionamiento en el tramo de Gregorio Molina comprendido entre Padre Claret y Carlos Sarthou la carnicería de JC Palomares Mansanet, Electricidad Maset, Tedi, Decovila y Peques.