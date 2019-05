Quince municipios de la comarca deberán recurrir a pactos para conformar gobiernos Roger Cerdà celebra el triunfo en Xàtiva junto a Xelo Angulo e Ignacio Reig. / lp Carcaixent, Alginet, Alzira, Sueca o Algemesí presentan diferentes grados de dificultad a priori para sumar mayorías estables MANUEL GARCÍA ALZIRA. Martes, 28 mayo 2019, 00:33

Aunque con un diferente grado de dificultad, pero hasta en un total de 15 municipios de la comarca de la Ribera los pactos electorales van a ser necesarios para configurar mayorías que permitan a los alcaldes gobernar con holgura durante los próximos cuatro años.

En el escalón más bajo de dificultad se halla la ciudad de Alzira. Los 9 ediles de Compromís podrían unirse a los 3 del PSPV y reeditar una versión, en esta ocasión a dos bandas, de equipo de gobierno.

Algo más complicada parece la situación en Algemesí. La socialista Marta Trenzano tiene una mejor situación que hace cuatro años pero con un patrón similar: sólo con los dos ediles de EU no alcanzaría la mayoría suficiente, algo que sí haría con los tres de Més Compromís per Algemesí. Pero en la pasada legislatura, pese a los dimes y diretes, no se concretó la entrada de esta formación en el gobierno. A favor de Trenzano también juega que parece imposible un pacto contrario a ella que debería incluir a formaciones de izquierda y los representantes de Vox y Ciudadanos, que tienen un concejal cada uno.

Alginet promete ser de las poblaciones con mayor dificultades para conformar un gobierno estable. El actual alcalde, José Vicente Alemany, parte con cierta ventaja al tener siete ediles, pero no parece sencillo un acuerdo mayoritario. Componen el Consistorio cuatro ediles de Compromís, dos del PSPV y uno de Podem-Eu y Gent d'Alginet.

En Antella, la socialista Amparo Estarlich es la favorita para seguir en la alcaldía. Podría consolidar su mayoría y convertirla en absoluta con el apoyo de Compromís.

Carcaixent es otro de los puntos a los que habrá que mirar con lupa. Francesc Salom (Compromís) parte con algo de ventaja gracias a sus seis ediles, pero ha perdido cuatro, lo que le deja en una situación de debilidad. Tres formaciones tienen cuatro ediles cada uno (PP, PSPV y Units per Carcaixent por este orden de votos) y completan el Consistorio los tres concejales de Ciudadanos. Así, las combinaciones parecen múltiples y las conversaciones se desarrollarán durante las próximas semanas.

Josep Botella también podría seguir ostentando la vara de mando de Càrcer para ACC si consigue el apoyo de Gent de Càrcer. La unión de esta formación y el PP le dejaría fuera de la alcaldía.

Otro de los municipios que, como Carcaixent, han dado un resultado amargo a Compromís ha sido Carlet. El PP logró una amplia victoria con ocho ediles aunque la unión de Compromís (5) y PSPV (4) impediría que la popular Laura Sáez recuperara la alcaldía. La igualdad entre las dos formaciones de izquierda podría provocar incluso el reparto de la alcaldía.

Voro Mont seguirá como alcalde de Guadassuar si consigue el apoyo de los tres ediles del PSPV después que tanto Compromís como PP empataran a cinco aunque con más apoyos para los populares.

En Montserrat Josep Maria Mas parte con cierta ventaja para mantener la alcaldía para el PSPV en un Consistorio con hasta cinco fuerzas diferentes. También cinco partidos hay en Montroi con ligero dominio del PP con respecto a sus adversarios. Muy cerca, en Real, Alejandro Blasco (AEA) tratará de revalidar la alcaldía alcanzando acuerdos con algún partido.

En la Ribera Baixa, Felip Hernandis (EU) tratará de formar en Albalat de la Ribera un gobierno de progreso con el PSPV y/o Compromís.

Oro Azorín (Compromís) es la favorita para seguir ostentando la vara de mando en Favara ya que la única opción sería que PSPV y PP alcanzaran un acuerdo. Finalmente, Sueca, como es habitual, ofrece también dificultades. La actual alcaldesa, Raquel Tamarit (Compromís) mantiene ocho concejales aunque repetir el acuerdo con GISPM no le daría la mayoría absoluta en esta ocasión.