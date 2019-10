Otra que quiere cambiar el mapa El cambio de la fuente de la plaza de los Carruajes se eterniza. Miércoles, 2 octubre 2019, 01:05

La concejala de Turismo Raquel Caballero se ha marcado como objetivo «poner a Xàtiva en el mapa como destino turístico» durante su mandato. Criatura. Lo que no sabe la hija del exconcejal y actual presidente del PSPV setabense es que si todos los políticos que han prometido poner a su ciudad en el mapa volaran no veríamos el sol. Un consejo vamos a darle: consiga una reducción del exagerado alquiler que paga por la oficina de turismo, compruebe si el consistorio está abonando todavía la mensualidad de las antiguas oficinas, asegúrese de que el nombre de Xàtiva vaya indisolublemente unido al de los Borja y al del Españoleto y olvídese de cartografiar nada, que no es usted Juan de la Cosa. Aparte de que el nombre de Xàtiva ya lo puso en el mapa un ilustre paisano, el cosmógrafo Diego Ramírez de Arellano, y duró poco porque prosperó el de Tierra de Fuego, una derivación del que le puso Magallanes: Tierra de los Humos.

La vista que ganan unos la pierden otros. ¿Por qué será que la oposición parece estar siempre más al quite de lo que ocurre en la calle que el partido en el gobierno? Es como si los que están en el poder, en cualquier poder, de repente empezaran a teletransportarse y no se percataran de lo que sucede a su alrededor. El Partido Popular ha hecho notar que desde hace dos meses hay una improvisada protección en una desvencijada acera del barrio del Carmen para impedir que los transeúntes se descalabren. Vox, por su parte, ha manifestado sentir una profunda curiosidad por saber qué obra de arte va a poner el ayuntamiento en sustitución de la fuente de la rotonda de la plaza de los carruajes de la estación. Más que nada por el tiempo que lleva la rotonda entre bambalinas.

Un 264% más de lluvia. El fin del año hidrológico ha venido a coincidir con un final de septiembre bastante más lluvioso de lo habitual. Si el pasado mes de agosto cayeron 7.2 mm de lluvia, lo que supone un total de 14.5 menos que la media de la estación (21.7), las precipitaciones registradas por MeteoXàtiva en el mes de septiembre (115 mm) suponen un 264% más que la media de estación (43.9 mm). El acumulado, sin embargo, todavía está por debajo del logrado en el ejercicio de 2018, 359,4 mm. frente a 380, siendo la media anual de 474,2 mm. La mayor precipitación diaria (42.4 mm) ocurrió el día 12, pero como en septiembre hubo 9 días de lluvia y el máximo de días sin precipitación fue de 7, la mayor intensidad de precipitación se produjo la víspera, el 11 (108 mm/hr). La temperatura media (23.7º) fue, por lo demás, un 0.1º superior a la media, siendo la más alta los 36.6º del día 1 y la más baja los 14.5º del húmedo día 11.

¿Vertederos incontrolados? Sí, gracias. El solar de la fábrica de la cooperativa San José, que está situado en las inmediaciones del cruce de las carreteras de Barxeta y de la Torre d'en Lloris, está en perfectas condiciones para poder acoger la próxima manifestación de contrarios a la creación de un vertedero controlado de residuos industriales en el Tossal Negre o una concentración de antiguos protestantes contra el vertedero de Llanera. Como hace tiempo que la Diputación de Valencia no lo ha limpiado, da pena ver la cantidad de escombros y desechos que han depositado en esta explanada, que está próxima al río Albaida, algunos de los que, con toda seguridad, secundan la doblez medioambiental que practican no pocas organizaciones políticas o supuestamente ecologistas de la comarca de La Costera.