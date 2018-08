Las quejas del Castellón obligan al Ontinyent a bajar el precio de las entradas Imagen de un encuentro del Ontinyent. / web ontinyent cf El club había fijado una tarifa de 25 euros para los seguidores visitantes y la reduce a 15 en grada general y 20 en tribuna REDACCIÓN/EFE ALZIRA. Viernes, 31 agosto 2018, 01:20

Las quejas del Castellón sobre el elevado precio de las entradas para el partido de mañana sábado en Ontinyent para la afición visitante (25 euros) han obligado al club de La Vall a rectificar, tras una negociación, y permitir que las mismas cuesten 15 euros en grada general y 20 en tribuna.

En un comunicado remitido en la tarde de ayer por parte del Ontinyent se anunció este acuerdo y se explicó que se establecerá una taquilla para los visitantes en la base de la Torreta así como un acceso a su zona en la grada de general, que será en el extremo sur.

La afición del Castellón y el consejo de administración habían decidido no acudir a acompañar al equipo al partido por el elevado coste de las entradas para los seguidores del club castellonense que había fijado el conjunto de La Vall d'Albaida.

El Castellón anunció en un comunicado previo que intentaría negociar con el Ontinyent una rebaja, ya que no compartía los «abusivos» precios que se habían han fijado. «Si no hay acuerdo, y en señal de protesta, no vamos a acudir al Clariano ni a aceptar las invitaciones que nos ofrecen», explicó el presidente, Vicente Montesinos.

El Castellón también había anunciado que todas las aficiones que visitaran Castalia durante la temporada tendrían una entrada única de 15 euros durante la actual temporada, incluida la del Ontinyent aunque no hubiera habido acuerdo final. Además, numerosas peñas del Castellón han decidido no viajar a aquellos estadios en los que deban pagar más de 15 euros para animar a su equipo como medida de protesta.

La afición del Castellón es la más numerosa de la categoría, habiendo superado ya los 13.000 abonados, por lo que su visita siempre es vista con agrado por parte de los equipos rivales al considerar que pueden hacer una buena taquilla.

Conversión en SAD

Por otra parte, el Ontinyent ha anunciado el inicio del tercer plazo para la adquisición de acciones en el proceso de conversión del club en Sociedad Anónima Deportiva. Así, y según marca la normativa, se abre el plazo para suscribir el capital mínimo fijado por la Comisión Mixta y por el Consejo Superior de Deportes en 160.000 euros notificado el 5 de febrero. Este capital se dividirá en acciones de cien euros de valor nominal cada una.

El plazo se inicia mañana sábado 1 de septiembre y concluirá el 30 de septiembre. Durante este mes, cualquier persona física o jurídica podrá suscribir acciones hasta cubrir el capital mínimo de 160.000 euros en las oficinas del club. Además, en la sede del club se facilitará la información a los socios.