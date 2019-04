Puig: «Xàtiva ha vuelto a ser el faro de nuestra tierra» Ximo Puig, ayer en un acto electoral en el Gran Teatro de Xàtiva. / lp El candidato del PSPV a la Generalitat pide movilizarse a los vecinos de la Costera y la Canal de Navarrés para «consolidar el cambio» BELÉN GONZÁLEZ XÀTIVA. Miércoles, 24 abril 2019, 00:04

El presidente de la Generalitat y candidato a la reelección por el PSPV, Ximo Puig, celebró ayer un acto comarcal de campaña en Xàtiva, arropado por muchos de los alcaldes de las comarcas de La Costera y la Canal de Navarrés, entre ellos el anfitrión, Roger Cerdà, del que dijo que, con él, «la Xàtiva de la resistencia, de la honradez, de los mejores valores vuelve a brillar de nuevo y vuelve a ser el faro de nuestra tierra otra vez».

En un Gran Teatro prácticamente lleno, aunque con la ausencia del ministro Pedro Duque, quien se caía del cartel a última hora, Puig llamó a la movilización el próximo 28 porque «nos jugamos mucho, no sólo por razones económicas y sociales, sino humanitarias», dijo, recordando que cuando llegaron al gobierno lo primero que hicieron fue devolver la universalidad de la sanidad.

Se dirigió especialmente a los jóvenes, a los que pidió que no se resignen nunca y les dijo «que no les prometo la luna, pero se merecen una oportunidad». Al respecto sí que se comprometió a seguir impulsando el empleo, que, según señaló, se ha logrado reducir en veinte puntos y a crear un parque de viviendas con alquiler asequible para que puedan independizarse. Asimismo, prometió incrementar el número de becas universitarias para que «ningún talento, por razones económicas, no tengan oportunidad de estudiar».

Afirmó que Xàtiva y las comarcas de la Costera y la Canal son fundamentales como nexo de unión junto al resto de Comarcas Centrales de la Comunitat Valenciana, espacio de gran diversidad de carácter económico, social y cultural y creo que aporta mucho al conjunto de la Comunitat, por eso pidió a los ciudadanos de estos municipios el apoyo para «seguir sumando, porque es la mejor manera de consolidar la concordia y la convivencia y hacerlo contra el sectarismo y contra la radicalidad», porque, «las sociedades que avanzan son las más cohesionadas».

Por su parte, el alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, recordó que Xativa «vivió un gran cambio que ha permitido recuperar el prestigio perdido y que los vecinos volvieran a sentirse orgullosos de su ciudad» y agradeció el apoyo de la Generalitat en estos cuatro años, especialmemnte a Ximo Puig que desde el principio tenía claro que «era la hora de invertir en Xàtiva» y animaba a la gente a acudir el domingo a votar porque «tenéis la oportunidad de seguir avanzando en este camino».

En el acto estuvieron presentes los alcaldes de Genovés, Novetlè, La Granja, Cerdà, Chella, Anna, Enguera, Quesa, Bolbaite y Bicord, entre otros concejales o exalcaldes como el de l'Alcúdia de Crespins o el diputado, Pablo Seguí.