Ya se puede completar el árbol genealógico Miércoles, 30 enero 2019, 00:43

Los archivos parroquiales de la diócesis de Segorbe están siendo fotodigitalizados, como publicamos la semana pasada, pero los de Xàtiva y casi todos los de las diócesis de Valencia y Orihuela anteriores a 1900 están ya digitalizados. El Servicio Diocesano de Archivos Parroquiales de Valencia (http://www.arxparrvalencia.org) ofrece la posibilidad de consultar la relación de bautismos, matrimonios y defunciones consignados en los libros sacramentales del periodo comprendido entre los siglos XV y XIX. Asimismo es posible acceder a la información contenida en otro tipo de documentos como libros de cofradías, de culto y de fábrica, actas capitulares, testamentos, etcétera. El grueso del trabajo de recopilación del material concluyó tiempo atrás con la entrega una copia de sus respectivos archivos a las distintas parroquias. El único archivo parroquial de Xàtiva que no se ha fotodigitalizado por su origen reciente, mediados del siglo XX, es el del Carmen. Todos los demás -Asunción de Nuestra Señora, la Merced y Santa Tecla, San Pedro Apóstol e incluso Nuestra Señora del Rosario, de La Torre d'en Lloris- están ya en soporte electrónico y, según el tipo de documento o la serie periódica a la que pertenezca, puede ser examinados en la red, en aquella parroquia que ofrezca esta posibilidad o en la sala de consultas del Archivo Diocesano. Indexados, por el contrario, sólo están los libros de bautismo de 1858-1899 y de 1775-1914 de la Merced y Santa Tecla.

La Seu guarda seis siglos de historia. La documentación más antigua que se conserva de Xàtiva es la de la Seu. En concreto se trata de actas parroquiales posteriores al año 1470 y capitulaciones matrimoniales de los siglos XV al XVII. Es, con diferencia, la más abundante. Consta de los 'quinque libri' (los libros quinquenales de bautismos, confirmaciones, matrimonios, óbitos y cumplimiento pascual) de 1622 a 1872; libros de bautismos de 1530 a 1907; confirmaciones de 1591 a 1691; matrimonios de 1746 a 1906; capitulaciones matrimoniales siglos XV-XVII; defunciones de 1746 a 1913; matrícula parroquial de 1656 a 1885; visitas pastorales 1559-1812; decretos, ordenaciones, etc. ss.XVI-XIX y otras actas que van desde el censo de la población eclesiástica de 1813 a las dignidades y canonjías en el periodo 1565-1691.

El segundo archivo, el de La Torre. Lo que nadie puede imaginar es que, como consecuencia de las guerras y calamidades que ha sufrido el patrimonio eclesiástico a lo largo de la historia, el segundo archivo más completo de Xàtiva es el de la pedanía de La Torre d'en Lloris. Los 'quinqui libri' de la parroquia del Rosario se abarcan de 1686 a 1907. El índice de bautismos, matrimonios y defunciones, parcialmente accesible, empieza en 1686 y llega en algunos casos a 1934. Guarda testimonios de visitas pastorales de 1654 a 1900. El registro de la cofradía del Rosario de 1756 a 1934. El racional de la parroquia de 1686 a 1931, inventario, libros de culto, etcétera. Todo lo que ha devastado la historia y el deseo de borrar registros en otras partes se ha salvado en La Torre.

Santos Juanes se libró de la quema. Los libros más antiguos que posee la Merced y Santa Tecla son los de bautismos, matrimonios y defunciones. Todos ellos comienzan en 1775 y terminan entre 1899 y 1914. Los 'quince libri' abarcan del 1851 a 1887. Los fondos de la parroquia de San Pedro se remontan igualmente a 1775 y aunque sus índices de bautismos, matrimonios y defunciones se prolongan hasta 1944 sólo son accesibles parcialmente. El primer 'quinque libri' de los Santos Juanes abarca de 1610 a 1698, el segundo de 1699 a 1735, quema de Xàtiva incluida, y los seis restantes hasta 1891. Esta parroquia conserva igualmente las actas de tres visitas pastorales; la primera de ellas de 1745 y la última de 1809, así como un libro de cuentas y fábrica que procede del siglo XVIII.

Errores que se repiten. El vídeo promocional del Espai Borja incurre nuevamente en el error de calificar al antiguo hospital de real y alude a los lugares por los que pasearon los futuros papas en el instante preciso en que muestra imágenes de la fuente de los 25 caños, bastante posterior. Por lo demás, a quienes no han tenido la suerte de encontrar abierta la capilla que alberga dicha exposición, el anuncio difundido por la Concejalía de Turismo les ha permitido descubrir que uno de los paneles de la muestra lleva el bilingüismo a las últimas consecuencias. El nombre de Calixto III está en castellano y el de Alejandro VI en valenciano. Hablando del hospital, en el archivo de la Seo se conservan dos libros de defunciones del entonces llamado Hospital de Pobres. El del periodo 1565-1658 y el de 1658-1707. Un corte nada casual porque coincide con el sitio, asalto y quema de la ciudad durante la Guerra de Sucesión.

Otro olvido borgiano. El próximo 24 de junio se cumple el quinto centenario de la muerte de Lucrecia Borja, una figura legendaria hija del setabense Rodrigo Borja, el futuro papa Alejandro VI, y Vanozza Cattanei y por tanto hermana de César, Juan y Jofré. Bisceglie, ciudad de la que Lucrecia sólo fue duquesa porque donde vivió y murió tras casarse en terceras nupcias con Alfonso d'Este, duque de Ferrara, fue en esta localidad, empezó las celebraciones a finales del pasado año. Nuestro Ayuntamiento, en cambio, no ha caído todavía en la cuenta de que la cantidad de ensayos, novelas, películas y series de televisión que giran en torno a esta descendiente de Xàtiva se prestaría para convocar un sinfín de actos durante todo el año y reivindicar de una vez por todas los orígenes setabenses de la familia valenciana más universal. Porque el solo nombre de Lucrecia se presta para programar un calendario de actividades de impacto nacional.

Fallos en la recogida de basura. No es prioritario cuando la necesidad no exenta de una cierta desconsideración obliga a muchos vecinos a abandonar cachivaches en la calle en lugar de llevarlos al ecoparque (COR). Pero quizá sí que habría que darle un toque de atención a la empresa adjudicataria de la recogida de basuras para que no se le amontonaran las bolsas de la siega y del cuidado de los jardines que realizan los vecinos de Bixquert. Si ellos tienen la prudencia de no quemar la hierba a destiempo y la depositan debidamente envasada junto al contenedor, el servicio la ha de retirar en tiempo y forma.