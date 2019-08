El PSPV de Xàtiva se queda sin secretario Roger Cerdà no se sumó al boicot a Jorge Rodríguez y formó una «filà» con La Vall ens Uneix. Lunes, 26 agosto 2019, 23:54

No nos equivocamos lo más mínimo cuando les comentamos en marzo del pasado año 2018 y siguientes que lo que presentó Xelo Angulo a las elecciones a la secretaría general del PSPV setabense no era una candidatura. Era un descarte de «sets, vuits i cartes que no lliguen». El PSPV de la ciudad de Xàtiva está sin secretario de organización desde hace varias semanas. Con la renuncia del otrora inflexible José Giménez son ya cuatro las bajas que ha experimentado el equipo de Angulo desde que hace 17 meses se alzó con el control de la agrupación socialista local. Antes de que el por lo demás presidente de la asociación de vecinos del barrio Nord-oest volviera a sus ocupaciones ciudadanas, se alejaron de la casa del pueblo de la calle Calderería Julio Llerena, Pablo Roca y Sandra Calatayud. Con todo y con eso, Giménez aún podría convertirse en concejal por cuanto ocupó el puesto número once de la lista con la que Roger Cerdà concurrió a los comicios del pasado mes de mayo y obtuvo diez escaños.

Lorente (EU) depende de Torró (PSPV). Lo que no ha dicho el flamante director general de Economía Sostenible Miguel A. Lorente (EU) lo van subrayando sus detractores. Orgánicamente depende de la secretaria de autonómica de dicho departamento de la Generalidad. Y ésta no es otra que la exteniente de alcalde de Ontinyent y exdiputada provincial Rebeca Torró (PSPV).

Cerdà no rompe con Rodríguez. ¿Qué llevó a alguien tan oficialista como Roger Cerdà a, como decía el comunicado oficial del Ayuntamiento de Ontinyent, «asistir por primera vez a la tradicional interpretación de la marcha mora 'Chimo'» sabiendo como debería saber lo proscrito que está Jorge Rodríguez desde que fue detenido en la operación Alquería? Es algo que se desconoce. Pero no tardaremos en averiguar por qué no sólo no secundó el boicot al alcalde onteniense decretado por los diputados de la Vall sino que formó una 'filà' con él y los suyos en el balcón mientras Joan E. Canet dirigía a las 24 bandas participantes en las fiestas. Compadreo que quedó inmortalizado para la posteridad en una fotografía en cuyo fondo aparece Ricard Gallego, el setabense que mece esta convulsa cuna. Y con quien Roger Cerdà estuvo comiendo el pasado mes de junio en un restaurante de Peñíscola.

Dos por el precio de dos. La incorporación de José Luis Lagardera a la nómina municipal como jefe de prensa del Ayuntamiento de Xàtiva y el nombramiento de Jesús Félix Soler para un cargo de nueva creación, el de director de comunicación, eleva a ocho el número de personas colocadas por Roger Cerdà desde que accedió la alcaldía en el año 2015. Una versión local del Plan Confianza que deja ya para el recuerdo los tiempos en que Cerdà le reprochaba a Alfonso Rus sentar a la mesa a dos de los suyos.

Los Quilis, más fireros que nunca. La pasada edición ferial fue rica en curiosidades en diferentes ámbitos. Una de ellas es que el propietario de Inelcom y su hijo, Vicente y Javier Quilis, promotores de la ampliación del hotel Montsant a ambos lados de las murallas de Levante, no sólo patrocinaron un montón de los actos que jalonaban el programa de fiestas. Asistieron a la inauguración del certamen, a la apertura de la exposición de pintura y, a lo que mayor proximidad al equipo de gobierno denotaba porque la celebración fue variando en función del comportamiento del tiempo: a la clausura improvisada en la casa de la cultura.

Sinisterra reconoce la bajada. La otra es que la concejala de Gestión de Residuos y Limpieza Viaria Reme Sinisterra reconociera que este año se recogió un 1,5% menos de basura que en el año 2018. Una muestra de sinceridad que contrasta con el incremento del número de visitantes a la feria presentado por la anterior responsable de este servicio municipal en base a unos datos que suponían una considerable caída respecto a los facilitados por el mismo Ayuntamiento de la capital de la Costera un año antes. Sinisterra empañó un tanto esta muestra de sinceridad al considerar un éxito que 'sólo' un 11% y un 37% de los desechos que se depositaron en las papeleras amarillas y azules fueran impropios. Porque supondrán una disminución respecto a los porcentajes registrados en el año 2018, pero indican que todavía hay mucho incívico suelto. Quienes más notaron esta reducción en el número de visitantes fueron, de todos modos, los feriantes jugueteros asistentes. No pocos de los consultados por LAS PROVINCIAS se mostraron pesimistas respecto al futuro.

Renuevan un tejado de la calle Botigues. La casa de la calle Botigues cuyo bajo ocupó durante varias décadas 'El barato setabense' está siendo sometida en la actualidad a un profundo proceso de renovación. Las obras comprenden, hasta donde hemos podido saber, una muy completa renovación de la cubierta de teja moruna de varias de sus dependencias interiores. Algo muy de agradecer en una zona del centro histórico donde el remozamiento de los inmuebles es más aparente que real. Más de forma, del aspecto interior y exterior de las plantas bajas, que de las altas.