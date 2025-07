El PSPV de Ontinyent exige un plan de choque para luchar contra las plagas de cucarachas

B. G. Ontinyent Jueves, 3 de julio 2025, 18:03 Comenta Compartir

El grupo municipal socialista de Ontinyent califica de «nefasta» la gestión de la vigilancia ambiental por parte del equipo de gobierno de Ens Uneix y denuncia «la grave situación» como consecuencia de una plaga de cucarachas en todo el casco urbano y especialmente en Sant Josep, donde vecinos y comerciantes, aseguran, alertan de una proliferación incontrolada de cucarachas en portales, negocios y garajes.

El portavoz Socialista, José Antonio Martínez, asegura que «estamos ante un problema de salud pública que se repite año tras año y que este año con las altas temperaturas de junio no se está abordando con seriedad. Estamos con los vecinos, que nos trasladan su hartazgo ante la presencia masiva de cucarachas que invaden comercios y viviendas».

Martínez ha exigido al equipo de gobierno de Ens Uneix que ponga en marcha un plan de choque urgente contra las plagas en la ciudad, «especialmente en los barrios más afectados con refuerzo de personal, actuaciones periódicas y una mejor coordinación».

El edil socialista ha recordado que «que el desarrollo de plagas va con la limpieza general del municipio, y por ello el Ayuntamiento se vio obligado a aumentar el presupuesto destinado al vaciado de contenedores, pero ese refuerzo no se ha traducido en una mejora de la salubridad. «La realidad es que Ontinyent no está limpia, no está cuidada y no hay respuesta rápida ante las quejas vecinales».

Desde el equipo de gobierno local lamentan la actitud del portavoz socialista que, aseguran, «lejos de aportar soluciones o información rigurosa, ha optado una vez más por el oportunismo político, creando una alarma social injustificada y cuestionando el trabajo de los servicios técnicos y especializados que trabajan por la salubridad del municipio. Parece mentira que el portavoz socialista sea un experto en medio ambiente«.

La concejala de Sostenibilidad, Sayo Gandia, explica que el problema de las cucarachas estas semanas es una casuística que se está dando a nivel nacional, porque la climatología influye, y recuerdan que Ontinyent está actuando al respecto. Apunta que «la ciudad cuenta con un servicio de control integrado de plagas urbanas, basado en los criterios de máxima efectividad y mínima toxicidad para la ciudadanía y el medio ambiente».

Este servicio, que supone una inversión anual de casi 50.000 euros, está prestado por una empresa altamente especializada con experiencia en más de 100 municipios y que el servicio se aplica siguiendo parámetros técnicos rigurosos, que tienen en cuenta el índice de presencia de cada plaga, condiciones meteorológicas y necesidades de cada momento, para evitar el uso indiscriminado de productos químicos.

En este sentido, la edil apunta que en la última semana se han atendido las incidencias notificadas por la ciudadanía y ya se ha programado para la próxima semana la segunda de las tres actuaciones generales previstas para este año, que afectan tanto al casco urbano como a las urbanizaciones y polígonos. La primera actuación ya se realizó en abril, y las siguientes se programan siempre en función de la evolución real de las plagas, y no por calendario fijo.

Limpieza intensiva de calles

Por otra parte, desde el Consistorio ontinyent informa que se está llevando a cabo una limpieza intensiva y profunda de las calles de la ciudad durante los meses de junio y julio. Esta actuación, coordinada por la Concejalía de Sostenibilidad y ejecutada por la empresa adjudicataria del servicio de limpieza viaria, contempla cerca de 200 intervenciones que complementan el dispositivo ordinario que permanece activo durante todo el año.

Las actuaciones se llevan a cabo a primera hora de la mañana por para minimizar molestias a la ciudadanía, y se están centrando tanto en calzadas y aceras como en elementos del mobiliario urbano.