El PSPV de Alfarp se une al PP y pide que dimita su teniente de alcalde de Compromís El concejal de Compromís, Santiago Cervera, a la derecha, hablando con el diputado Emili Altur. / lp Los socialistas, que ostentan la alcaldía y son socios de gobierno de Cervera, votaron en contra de la retirada de competencias al edil MANUEL GARCÍA Jueves, 28 febrero 2019, 00:39

El pleno del Ayuntamiento de Alfarp aprobó en la noche del pasado martes instar al teniente de alcalde de Compromís y alcalde durante los tres primeros años de esta legislatura, Santiago Cervera, a presentar la dimisión como concejal antes de la jornada de hoy 28 de febrero por «su incompetencia».

Se da la circunstancia de que además de los tres concejales del PP, votaron a favor de la dimisión de Cervera el actual alcalde socialista, Raúl Mínguez, y su compañero del PSPV en el Consistorio. La concejala no adscrita que completaba el pleno, no asistió, mientras que los tres ediles de Compromís-Iniciativa pel Poble, incluyendo al propio Cervera, votaron en contra.

En declaraciones ayer a LAS PROVINCIAS, Cervera reconoció que supo «cinco minutos antes del pleno» que los socialistas iban a apoyar la moción presentada por el PP y agregó que han tenido «nuestros más y nuestros menos» con el PSPV local.

Lo que sorprendió a Cervera fue que los socialistas, socios en el gobierno y que le permitieron ser alcalde hasta el pasado mes de junio, cuando Mínguez tomó el relevo, votaran a favor de que dimitiera en la jornada de hoy jueves pero se manifestaran en contra en otros dos puntos de la misma moción que, por tanto, no salieron adelante: la retirada de competencias (actualmente ostenta Hacienda, Comercio Local y Participación y Comunicación) y la retirada de la dedicación monetaria que recibe, lo que pareció un sinsentido a Cervera.

Pedro José Esteve Giménez, candidato a la alcaldía del PP, manifestó que «esperamos que después de la pésima gestión de Santiago Cervera en su etapa como primer edil de Alfarp y tras aprobarse en el pleno que debe dimitir, tenga la dignidad política que no ha tenido hasta ahora y hoy mismo (por ayer) presente su dimisión irrevocable».

Así rezaba literalmente el primer punto de acuerdo de la moción presentada por el grupo municipal popular de Alfarp que contó con el apoyo del grupo socialista.

En dicha moción se aprobó también que, «por parte del Ayuntamiento, se haga público a los vecinos de Alfarp la pérdida de una subvención de la Diputación de Valencia por un importe de 65.000 euros ya gastados en las obras del Auditorio», afirmaron desde el PP.

«No sabemos con qué cara va a mirar a sus vecinos el teniente de alcalde de Compromís después de que el pleno que representa la voluntad democrática de Alfarp haya votado a favor de que dimita tras tener que renunciar a una subvención de 65.000 euros por su incompetencia y empecinamiento», señaló Esteve. El candidato popular criticó que «Cervera, en lugar de disculparse públicamente ante sus vecinos, mantiene una actitud desafiante y de negación ante un hecho que les va a costar a nuestros vecinos 130.000 euros».

«Gracias a la cabezonería del hasta hoy (por el martes) teniente de alcalde de Compromís, los vecinos y vecinas de Alfarp han perdido los 65.000 euros que ya se ha gastado en las obras del Auditorio y han renunciado a la posibilidad de invertir esos 65.000 euros de la Diputación de Valencia en actuaciones tan necesarias como el carril ciclo peatonal que nos une con Catadau y Llombai, en la reforma del bar de la Sociedad de Montes, la adquisición de un almacén o un local para los jubilados», explicó el candidato. Esteve lamentó que el actual alcalde socialista no quisiera secundar la moción en su totalidad, puesto que la misma reflejaba en los dos puntos restantes que si no se produce la renuncia del concejal de la formación nacionalista, «se le retiren las delegaciones municipales y se dejen de abonar todas las retribuciones no percibidas desde la fecha de la pérdida de la subvención por ser incompatibles con su nefasta gestión. A día de hoy el Ayuntamiento de Alfarp es un polvorín que le ha estallado en las manos a Compromís y sus socios. No hay prueba más evidente que un alcalde socialista vote la petición de dimisión de su propio teniente de alcalde de Compromís», subrayó el edil popular.

Para Pedro José Esteve, «esta pugna de poder e inestabilidad está perjudicando gravemente a una gestión municipal que está anclada en una parálisis permanente por culpa de los continuos rifirrafes entre los partidos de izquierda de Alfarp».

«Los vecinos de nuestro municipios asisten atónitos ante una contienda dónde Compromís es incapaz de aceptar la cesión de la alcaldía al partido socialista», concluyó el candidato popular a la alcaldía.

Respecto a la pérdida de la subvención, Cervera afirmó que la firma de dos convenios por un valor total de 225.000 euros eran incompatibles con la ayuda de 66.000, por lo que considera que el municipio ha salido ganando al recibir la mayor cantidad económica: «La Diputación nos obligó a renunciar».

LAS PROVINCIAS se puso en contacto en la tarde de ayer con el alcalde, Raúl Mínguez, quien afirmó que no podía hacer declaraciones sobre este tema al estar trabajando.