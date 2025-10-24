El PSOE volvería a ganar en Xàtiva si se celebraran ahora elecciones municipales La encuesta que realiza desde hace diez años el IES Josep de Ribera según una encuesta escolar revela el calado del discurso de Vox entre la población más joven de la ciudad

El PSPV-PSOE ganaría por cuarta vez consecutiva las elecciones municipales en Xàtiva si se celebraran ahora. Es el resultado de la tradicional encuesta que realiza desde hace diez años alumnado de primero de Bachillerato del instituto Josep de Ribera, a través del Departamento de Geografía e Historia, para pulsar la opinión en el ecuador del mandato municipal.

Según los resultados de la encuesta, en los que se han entrevistado a 402 personas y que se toma como referencia a los partidos que actualmente conforman la Corporación municipal, los socialistas encabezados por el alcalde Roger Cerdà, ganaría dos concejales respecto a las elecciones de 2023. Su socio de gobierno, Xàtiva Unida, en cambio, perdería un concejal, pasando de 4 a 3. Aún así la mayoría de izquierdas en el Consistorio setabense se mantendría.

Con respecto a los partidos de derecha, el PP perdería hasta 3 concejales, quedándose con 5 de los 8 actuales; mientras que Vox sumaría 2 ediles, consiguiendo 3. Los encuestados que han declarado su intención de voto a Compromís no llega al 5% necesario, por lo que la formación nacionalista se quedaría nuevamente sin tener representación municipal, al igual que Ciudadanos.

Destacar que de los 402 encuestados, el 25% no ha querido manifestar su intención de voto. Al respecto, desde los promotores de la encuesta consideran que no se deben de contabilizar como abstencionistas, sino como indecisos.

Cabe detenerse en la intención de voto por grupos de edad. El PSPV tiene su mayor granero de voto entre la franja que va desde los 50 a los 64 años. Los jóvenes son los que menos votarían a los socialistas. Todo lo contrario de Vox, que es precisamente la franja de menor edad, la de los 18 a los 34, la que mayoritariamente le daría su voto de celebrarse elecciones.

En el caso de Xàtiva Unida y PP, hay mayor equidad entre grupos de edad, aunque en el caso de la formación de izquierdas tiene menos apoyo en los mayores de 65 años y los populares menos en el grupo de los más jóvenes (18-34 años).

El portavoz de los cuatro partidos que actualmente tienen representación municipal mejor valorado es el del PSPV y actual alcalde, Roger Cerdà y el único que aprueba con un 5,7. Le sigue la portavoz de Xàtiva Unida, Amor Amorós, con un 4,9. Una décima menos tiene de valoración el portavoz del PP, Marcos Sanchis, mientras que Francisco Suárez, de Vox, obtiene un 3,5.

Con respecto al conocimiento que los ciudadanos tienen del resto de concejales, los más conocidos son Alfred Boluda, de Xátiva Unida, el que más; seguido de la práctica totalidad de los socialistas, comenzando por Xelo Angulo, seguida de Nacho Reig y María Beltrán. Hay un concejal del PP al que nadie conoce, David Oltra; otros tres al que sólo una persona les conoce.

Aprobado en la gestión

En la encuesta también se pulsa la opinión ciudadana sobre la gestión del gobierno local en estos dos años de mandato. El bipartito PSPV-Xàtiva Unida aprueba con un 5,7. Aunque hay algunas acciones que no han sido muy aceptadas por la población como la limitación del tráfico rodado en el casco antiguo. Sólo el 39% de los encuestados están a favor, frente al 44%.

Si se mira la respuesta por votantes de uno y otro partido, ni entre los de los dos partidos de gobierno hay una opinión favorable clara. Los de Xàtiva Unida, que llevan las competencias de Movilidad, consideran esta medida positiva el 55% y un 40% negativo. La opinión de los socialistas es más equitativa, un 48% sí y un 41% no la ve positiva.

Entre los votantes de derechas, los del PP ve negativa la medida un 62% y los de Vox un 45%, aunque entre estos lo llamativo es que hay un 34% que no sabe y no contesta.

Otro de los temas que han sido en los últimos meses actualidad es el de la seguridad, por el que se han enfrentado PP y PSPV. El 62% de los encuestados considera que Xàtiva es una ciudad segura por la noche. Mayoritariamente piensan que es una ciudad segura los votantes socialistas (71%); los de Xàtiva Unida (64%); un 60% los de Vox y los que menos los del PP, aunque un 52% piensan que sí.

Sí mayoritario al Juzgado de Violencia de Género

Donde sí hay consenso mucho mayoritario entre ciudadanía y votantes de todos los partidos es en la necesidad de recuperar el Juzgado de Violencia de Género para el partido judicial de Xativa, el 88% de la población piensa que es necesario. Los votantes del PP suben la media hasta el 90%; los socialistas se quedan en el 88%; los de Xativa Unida un 75% lo creen necesario, al igual que los de Vox.

La conclusión a la que llega el equipo de trabajo, integrado por los 48 alumnos de Bachillerato con la ayuda de profesores del Departamento de Geografía e Historia, que impulsa este proyecto educativo, así como de Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales y de Informática, es que los resultados muestran que continuaría el predominio de las fuerzas progresivas en el Ayuntamiento de Xàtiva, pero subrayando que la intención de voto, como han visto en informes de años anteriores, está muy influenciada por la coyuntura política autonómica y nacional, «especialmente en el sector de población que desconoce la vida política municipal» y recuerdan que quedan dos años por las elecciones municipales y que la intención de voto puede cambiar en función del devenir político municipal, autonómico y estatal.