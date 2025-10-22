Los profesionales de la Unidad de Patología Mamaria del Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva acercan su trabajo a la ciudadanía La charla celebrada en la Casa de Les Dones, ya prevista, se produce coincidiendo con las denuncias por el cribado y seguimiento del cáncer de mama y los recortes de Sanidad en el departamento sanitario

Profesionales de la Unidad de Patología Mamaria del Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva, una de las siete acreditadas por la Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria de los hospitales públicos valencianos, han dado a conocer el trabajo que realiza el equipo multidisciplinar que la integran y que está integrado por radiólogos, patólogos, oncólogos, cirujanos, psicólogos y también fisioterapeutas, además de la Unidad de Prevención del Cáncer, que es la primera de esta cadena fundamental para la detección precoz de esta enfermedad.

Lo han hecho en una charla en la Casa de Les Dones, dentro de las actividades previstas por la concejalía de la Mujer del Ayuntamiento de Xàtiva, con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Aunque estaba prevista, la actividad se celebra en un contexto de denuncia y críticas por los retrasos en la realización de mamografías.

La concejala de la Mujer, Amor Amorós, ha querido quitar hierro y ha recalcado que esta actividad estaba programada previamente. «Es una charla que hacemos por segunda vez dada la buena acogida que tuvo en mayo y ahora la hemos programado con motivo del 19 de octubre», explica.

«En la sesión de mayo salimos encantadas y muy impresionadas por el equipo humano y profesional que tenemos el departamento, de altísima calidad», subraya y apunta que, como concejala se ha interesado y ha hablado con la dirección del departamento. «Lo que me dicen es que sí que había un retraso, pero que están poniendo todas las medidas. De hecho el equipo de de las mamografías está trabajando en turno doble, están poniéndose al día y que los retrasos que se han producido a raíz de que el mamógrafo estaba estropeado», apunta.

Exigir que la sanidad funcione

No obstante, la concejala de Mujer y primera teniente de alcalde insiste en que hay que exigir, como partido político y como persona «que la sanidad funcione y funcione bien. La salud tendría que estar por encima de todo. Hay que invertir y exigir que este departamento tenga las mismas condiciones que otros de la Comunitat».

Al respecto, ha recordado que la Unidad Domiciliaria del departamento santuario Xàtiva-Ontinyent es la mitad que el equipo de La Fe, cuando ambos atienden a la misma población «y nosotros tenemos el hándicap de que la población está repartida en los municipios y los médicos tienen que desplazarse y supone un trabajo extra para los profesionales».

En la charla ha estado presente el director médico del departamento, Vicente Roselló, que no ha querido hablar de la polémica. Tan sólo ha indicado que actualmente lo apuntado por la concejala, que los equipos están doblando turno.

Se ha iniciado dando a conocer las mujeres que están dentro del cribado universal, es decir, las que se llama para realizar una mamografía, mujeres entre 45 y 69 años de edad y todo el procedimiento una vez que se realiza la prueba, con la implicación de los demás especialistas en caso de que se detecta alguna anomalía.

Posteriormente, cada especialista ha explicado su trabajo, desde la radióloga; pasando por anatomía patológica en caso de que se tenga que realizar una biopsia; la oncóloga para el tratamiento, subrayando que hay muchos tipos de cáncer de mama y que cada mujer tiene un tratamiento personalizado; la cirujana en caso de tener que quitar el tumor o hacer una mastectomía; la psicóloga, para la salud mental de la paciente y la rehabilitación por los problemas físicos que la operación conlleva, especialmente en movilidad de los brazos.