Dos profesionales del Hospital prueban una técnica contra el cáncer de mama Los dos profesionales del Hospital que participan en esta investigación. / lp La patóloga Laia Bernet y el biólogo Carles Casterá cuentan con una gran experiencia investigadora y asistencial en este tipo de dolencia REDACCIÓN ALZIRA. Miércoles, 26 junio 2019, 01:09

Dos profesionales del Hospital Universitario de la Ribera han conseguido un proyecto de investigación para ensayar una nueva técnica de estudio del cáncer de mama. Se trata de la patóloga Laia Bernet y del biólogo Carles Casterá, ambos del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital de Alzira.

El proyecto, financiado por el Instituto de Salud Carlos III (ISC III), a través de su Plataforma en Red de Proteómica (Proteored), se llevará a cabo en colaboración con la Universidad de Valencia y con el Instituto Valenciano de Oncología y su objetivo es el de determinar la validez de una nueva técnica, basada en la espectometría de masas, a la hora de estudiar el tumor de mama de determinadas pacientes en las que las técnicas de estudio utilizadas hasta el momento arrojan resultados que son susceptibles de mejora.

Así, por parte de la Universidad colaborará el profesor Manuel Sánchez del Pino y, por parte del IVO, la doctora Ana Calatrava y el biólogo molecular José Antonio López Guerrero. Algunas mujeres que presentan tumores de mama invasivos (esto es, que se propagan hacia el tejido mamario circundante) tienen una mayor cantidad en sus células cancerosas de una proteína denominada HER 2 (Human Epidermal Growth Factor Reception 2- Receptor del Factor de Crecimiento Epidérmico 2), responsable de que estas células crezcan y se propaguen más rápidamente que en otro tipo de cánceres.

Por este motivo, el estudio del HER2 en cáncer de mama es fundamental para el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, puesto que las mujeres que pre-sentan una mayor cantidad de esta proteína pueden beneficiarse de terapias dirigidas específicas. Según Laia Bernet y Carles Casterá, «el estudio del HER2 es complejo y frecuentemente requiere de distintas técnicas moleculares altamente sofisticadas y laboriosas, siendo las técnicas comúnmente aplicadas las inmu-nohistoquímicas y la 'hibridación in situ', que se realizan sobre cortes de tejido procedentes de la biopsia del tumor o de la misma pieza quirúrgica».

En caso de que estas técnicas determinen que la paciente tiene mayor cantidad de HER 2 (positivo), la mujer puede recibir terapia específica; en caso contrario (negativo), la paciente no es elegible. «Sin embargo, existe un pequeño porcentaje de casos, alrededor del 6% de los cánceres de mama, en que estas técnicas no arrojan resultados concluyentes», señalaron Bernet y Casterá, quienes añadieron que «es precisamente en este grupo de mujeres, en el que vamos a ensayar la validez de la nueva técnica de estudio.

Así, el proyecto de investigación que proponen los profesionales del Hospital de Alzira es una «prueba de concepto, de cuyo resultado dependerá profundizar o no en esta línea de investigación». Por este motivo, este ensayo se llevará a cabo inicialmente sobre 30 pacientes y tendrá una duración aproximada de unos tres meses. «Confiamos en que la espectometría de masas abra una nueva puerta en el diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama», afirmaron Bernet y Casterá, que cuentan con una dilatada experiencia investigadora y asistencial en cáncer de mama y en el estudio del HER 2.

Ambos investigadores han sido recientemente reconocidos con el prestigioso premio Alberto Anaya que ha entregado la Sociedad Española de Anatomía Patológica y International Academy of Pathology.