Las procesiones de Alzira, pendientes del cielo

Una Semana Santa pasada por agua es lo que predicen los meteorólogos. Sin embargo, los cofrades de la comarca esperan que finalmente no se cumplan estas predicciones y el mal tiempo dé una tregua para la celebración de las principales procesiones. «Esperaremos hasta última hora, cuando sepamos que es cierto totalmente para tomar decisiones», explica el presidente de la Junta de Hermandades y Cofradías de Alzira, Vicent Fábregues. Y es que una cosa tienen clara que las imágenes no saldrán tapadas para evitar la lluvia así que en caso de tormenta se suspenderán los actos. Pero esta decisión se tomará poco tiempo antes de su inicio «porque pinta mal pero puede que el tiempo dé una tregua», espera Fábregues. Los cofrades de Alzira no pierden la esperanza ya que no quieren que la lluvia estropee los actos que llevan un año preparando y donde se viven momentos de devoción muy intensos. Cabe recordar que durante el Jueves Santo y el Viernes Santa se celebran los principales Vía-Crucis y procesiones de esta fiesta religiosa.