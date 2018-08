Primera visita oficial del nuevo presidente de la Diputación Jueves, 16 agosto 2018, 23:56

La Fira d'Agosto de Xàtiva continúa recibiendo visitas de personalidades del mundo de la política, como la del nuevo presidente de la Diputación de Valencia, Toni Gaspar, quien no ha quiero faltar a la cita con la feria más antigua de España y los xativins contarán hoy con su presencia. Es, además, la primera visita oficial que Gaspar realiza a la capital de La Costera, es por ello que, será recibido por el alcalde, Roger Cerdà, en el consistorio, donde firmará en el libro de honor. Previamente, la jornada comenzará con el tradicional almuerzo con miembros de la ejecutiva local del Partido Socialista y alcaldes de otros municipios de la comarca. Al mediodía, visitará el reial y en la Fuente del León, donde está el centro de recepción de visitantes, recibirá de manos de la Reina de la Fira, Paula Valor, el tradicional garrote como recuerdo y finalizará presidiendo la mascletà. En lo referido a la programación de hoy, destacar el desfile ecuestre por la ciudad con espectáculo por el reial; el concierto de 'Nit Jove' con Xavi Sarrià y Green Valley; la 'Nit de Cant Pop', con Lucía Molina; el teatro en la plaza de la Seu a cargo de el Far Proyectes Teatrals y una nueva jornada de al Ras Festival, esta noche con los Djs RedNoise, RedNak y Vercher.