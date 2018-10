O no se presentan o lo hacen indebidamente Interior del claustro de Santa Clara. Martes, 2 octubre 2018, 00:38

El PP setabense ha denunciado que el Tripartito no sólo pierde subvenciones por no solicitarlas o por presentar la solicitud fuera de plazo. También las pierde por concurrir a aquellas ofertas en cuyas «bases se dice bien claro que no puede prestarse». Y aporta como prueba una fotocopia del ejemplar del Diari Oficial de la Generalitat Valenciana del pasado día 28 en el que se publica la resolución de la Conselleria de Educación y Cultura por la que se desestiman las solicitudes de ayudas a la promoción cultural formuladas, entre otros, por el Ayuntamiento de Xàtiva.

El Palau d'Alarcó tenía donde crecer. El anuncio de la compra del real monasterio de Santa Clara y de que los juzgados abandonarán el Palau d'Alarcó para instalarse en un bloque a construir en la parte del convento recayente a la Alameda obliga a recordar un dato del que ya nadie se acuerda. Y es que el primer ayuntamiento democrático adquirió a la vez, en 1981, el Palau d'Alarcó y una casa contigua, recayente a la plaza de Santa Ana, precisamente para que la Administración de justicia contase con una reserva de espacio y, en caso de necesitar una ampliación de sus dependencias, no cediera a la tentación de abandonar el centro histórico de Xàtiva.

El PP taponó la salida. La creación del centro Pérez-Bruschetti para la atención de enfermos de Alzheimer, ya durante el mandato del PP, taponó esta posible vía de expansión lateral de los juzgados. Y la necesidad de una rehabilitación general del palacio en el que se alojó la reina Isabel II y de que una administración superior ayude al ayuntamiento a afrontar el enorme esfuerzo económico que va requerir la asunción del convento de Santa Clara hicieron el resto.

Desvestir Alarcó y el centro histórico. ¿Quiere esto decir que ha sido un error liberar al Santander de estos 'ladrillos', por utilizar la jerga que emplean los economistas? La respuesta no puede ser muy categórica por las razones que pasamos a exponerles. La compra constituye un acierto. La búsqueda de un 'socio capitalista' (la Generalitat) para cerrar la operación, también; el movimiento más inteligente de la partida. En cambio, el traslado de los juzgados a un nuevo edificio sito extramuros es lo que impide que la respuesta sea más categórica. En primer lugar porque corremos el riesgo de vestir a un santo (Santa Clara) para desvestir a otro (Alarcó); en segundo lugar, porque supone el traslado de la actividad judicial fuera del centro histórico y en tercer lugar, porque la nueva construcción habrá de ser más respetuosa con la muralla y la Font del Lleó que lo han sido las últimas actuaciones del consistorio por mor de Mariola Sanchis del Valle y de Miguel Á. Lorente.

A Oviedo no le ha hecho gracia. A quien no le gustado demasiado que Roger Cerdà haya buscado a una cirinea (Justicia) para que le ayude a cargar con la cruz que supondrá la adquisición y acondicionamiento del monasterio fundado por la viuda de Roger de Lauria es al portavoz de Compromís Eliseu Oviedo. En un artículo de opinión, el actual hombre fuerte del 'nacionalismo local asegura que el destino del cenobio debería «determinarlo la ciudadanía», que es la que sabe cuáles son sus «necesidades». ¿Cómo conocerlas? Es lo que no aclara. Quién sabe si porque esto de preguntarle a los vecinos qué quieren que les traigan los reyes pertenece al negociado de EU. Con todo y con eso Oviedo afirma que no tiene «nada en contra de [que] los juzgados» acaben recalando en Santa Clara. Si llega a tener...