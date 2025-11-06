Todo preparado en Ontinyent para vivir la Fira de Novembre Más de 40 atracciones estarán presentes en el recinto ferial y una amplia programación con conciertos, gastronomía y el concurso de Coca

R. X. Ontinyent Jueves, 6 de noviembre 2025, 18:09 Comenta Compartir

Ontinyent se prepara para vivir una nueva edición de su tradicional Fira de Novembre, que este año ofrecerá una amplia oferta con 40 atracciones y más de 180 paradas en el recinto ferial, música en directo, la Feria del Automóvil (Firauto) y el concurso de Coca de Fira, entre otras propuestas.

La inauguración será el día 14, a las 19 horas con el privilegio real a cargo de Anna Ferrero, presidenta de Comercio IN, y el pasacalle inaugural a ritmo del grupo de música balcánica Bulbalkan, formado íntegramente por mujeres.

El fin de semana de Fira se extenderá al lunes 17 de noviembre, en un recinto que acogerá un año más la Fira inclusiva, con espacios sin música ni ruido los viernes 16 y lunes 17 por la mañana, así como el domingo 23 durante la feria de precios populares. Entre los principales atractivos destaca la duodécima edición de Firauto, con 20 expositores de vehículos nuevos, de ocasión y motocicletas, que se celebrará del 14 al 16 de noviembre.

Además, el espacio Ontifira volverá a ser punto de encuentro gastronómico y musical, con actuaciones como las del viernes del grupo Salsa El Teló (20:30) y DJ Totote (23:00); sábado The Funky Games (12:30), Los 40 session con Cristian Sna Bernardino, Aitor Belda y Rafa Boix (desde las 19:00); domingo los grupos La Mendoza (12:30), Grupo Eñe (18:30 a 20:30) y Grupo Siete (21:00 a 23:00); y lunes Águeda Segrelles (13:00). La programación incluye también el tercer concurso de Coca de Fira, que tendrá lugar el lunes 17 de noviembre.

Ampliar NUevos vehículos para la policía de Ontinyent. LP Más plantilla y vehículos policiales El Ayuntamiento de Ontinyent ha presentado la nueva flota de vehículos de la Policía Local, con 5 nuevos coches patrulla, así como dos nuevas furgonetas para Protección Civil y el departamento de Obras y Servicios Municipales. El alcalde, Jorge Rodriguez, ha explicado que el presupuesto municipal de 2026 destinará más de 4 millones de euros a seguridad ciudadana, «una cifra que supone un incremento de casi 300.000 euros respecto al año anterior y que permitirá reforzar la plantilla de la Policía Local con ocho nuevos agentes, así como renovar la flota de vehículos y apostar por modelos más sostenibles, en este caso híbridos».

El alcalde Jorge Rodríguez ha destacado el trabajo conjunto entre Ayuntamiento, asociaciones comerciales, de la automoción y feriantes,»que permite que Ontinyent vuelva a ofrecer una Fira llena de vida y de propuestas varias, donde todo el mundo puede encontrar su espacio».

Rodríguez ha indicado que «este año la Fira consolida un modelo abierto e inclusivo, con actividades para los más pequeños, jóvenes, familias y personas mayores, combinando la tradición de las atracciones y las paraetas con nuevas propuestas musicales y gastronómicas«.